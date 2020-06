A regañadientes inicia uso de parquímetros, en Apizaco

En su primer día de operación, los parquímetros de Apizaco tuvieron un uso a regañadientes por parte de usuarios que, si bien admitieron que les fue muy fácil encontrar lugar, mostraron su inconformidad de tener que pagar para estacionarse.

No obstante, en su gran mayoría los ciudadanos se muestran a favor de este proyecto que solo incluye al primer cuadro de la ciudad rielera y algunas calles aledañas, pues quienes no deseen pagar parquímetro pueden estacionarse en la periferia sin ninguna restricción.

Todos los ciudadanos, incluido el presidente y sus colaboradores, pagaron parquímetro a manera de dar el ejemplo /MOISÉS MORALES

En un sondeo, El Sol de Tlaxcala constató que los espacios para estacionarse, incluso frente a la presidencia municipal, están disponibles para cualquier automovilista, siempre y cuando cumpla con la disposición de pagar a partir de 2 pesos por 15 minutos y hasta 8 pesos por una hora.

Como ha sido ampliamente difundido, el dinero recabado por concepto de parquímetros será utilizado para trabajos de mejora del alumbrado, seguridad pública, rehabilitación de espacios de uso común, infraestructura deportiva, apoyos al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y Cultura, entre otros.

“Me parece muy bien que ya hay parquímetros porque muchos comercios apartaban todos los días los lugares y nosotros no podíamos estacionarnos ni aunque veníamos de rápido… vengo a pagar a Telcel y encontré lugar bien enfrente y no tardé”, expresó Alba Velázquez.

Por su parte, el señor Pedro Pérez Degante manifestó que está a favor de los parquímetros, pero el gobierno municipal debe tomar en cuenta espacios para personas con discapacidad, pues es un problema recurrente encontrar espacio para quienes usan sillas de ruedas.

“Yo recuerdo que una vez ya habían puesto parquímetros en esta área del mercado Guadalupe, pero los quitaron porque era complicado usarlos y sí, ahora ya es más fácil encontrar lugar, pero porque mucha gente no quiere pagar y en calles donde nunca había carros, ahora está lleno, para la otra mejor vengo caminando”, dijo Aidé N.

A su vez, el señor Juan N. refirió que “es una tontería poner parquímetros en plena crisis económica por lo de la pandemia… se ven organizadas las calles y aquí frente al mercado, pero yo creo debieron esperar a que la situación económica se regularizara”.

“Yo estoy disgustado porque dicen que el dinero va para programas sociales, pero para eso pagamos impuestos… solo venía por 15 minutos a la carnicería y tuve que pagar una hora y no se me hace justo, además una parte del dinero se va para la empresa concesionaria y otra parte al gobierno y eso no es justo”, dijo …

“Está muy bien porque antes era difícil encontrar estacionamiento aquí en el centro y hoy hasta pasé dos cajones vacíos y al lugar donde venía había uno más disponible… lo que se paga no es mucho y será de beneficio para la misma ciudadanía, lo que se me dificultó fue usar la máquina, pero nos vamos a acostumbrar”, agregó Ricardo Chamorro.

Por su parte, el alcalde Julio César Hernández Mejía manifestó que pese a las agresivas campañas informativas, aún existe desinformación entre la ciudadanía, pues si alguien no va a tardar puede pagar solo 2 pesos por 15 minutos, además aclaró que no hay empresa concesionaria y el Consejo Ciudadano estará al tanto para darle transparencia.

“El programa arrancó bien, hay espacios disponibles en todas las cuadras marcadas con parquímetro… obviamente hay desinformación y la gente lo ha tomado bien, hay algunos que se rehúsan, pero es natural”.

El Gobierno Municipal de Apizaco dará unos días de tolerancia a quienes no paguen el parquímetro o rebasen el tiempo adquirido.

8 pesos deben pagarse por una hora de estacionamiento.

