Acopian residuos de vacunas Covid en casa de Santa Cruz Tlaxcala

Con clara violación a la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SSA1-2002, cientos de desechos de la campaña de vacunación Covid-19 en Tlaxcala fueron almacenadas en una vivienda de Villas de San Miguel 1, comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Y es que a través de una denuncia ciudadana, salió a la luz el acopio que hace un servidor de la nación para luego vender el plástico.

De este modo, de acuerdo a la Norma 087, establece la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como las especificaciones para su manejo, conocidos por las siglas RPBI.

Justamente, la vivienda se localiza en la calle Pablo Picazo del mencionado fraccionamiento, en su jardín exterior como en la terraza fue invadida por desechos de jeringas, torundas, cajas con frascos vacíos de vacunas, agujas y, por otro lado, contenedores color rojo con el símbolo universal de riesgo biológico.

Ahí, vecinos del fraccionamiento informaron a El Sol de Tlaxcala que algunos residuos estaban regados y expuestos prácticamente en la vía pública, con riesgo principalmente a los menores de edad que juegan o transitan por el lugar.

Sin mencionar el nombre del propietario, pero a la vez temerosos a cualquier represalia, los entrevistados comentaron que se trata de un servidor de la nación, dependiente de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala.

Lo que pedimos es que retiren todos los desechos de vacunas que hay en la vivienda y que no se repita esta situación, desconocemos el grado de riesgo biológico, pero las agujas puedan dañar a cualquiera, dijo una vecina del fraccionamiento.

LAS VERIFICACIONES

Personal de ecología y Protección Civil de Santa Cruz Tlaxcala acudieron a verificar la existencia de los desechos de vacunas Covid-19, y luego de constatar el reporte, dieron parte a las autoridades de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist), quien citó al propietario de la vivienda.

En un primer llamado, el servidor de la nación no acudió, por lo que la Coeprist dejó un nuevo oficio en la puerta de la vivienda al no encontrar a los moradores, que dice: …por este medio procedo a notificarle que deberá de presentarse en un plazo no mayor de quince días hábiles ante la Gerencia 1, la fecha se vence el próximo ocho de julio.

Este Diario buscó vía telefónica al delegado de la Secretaría de Bienestar, Carlos Luna Vázquez, para que fijara su postura sobre el señalamiento de que un colaborador a su cargo almacena residuos de vacuna Covid-19, pero no atendió las llamadas, ni los mensajes de texto.

“LIMPIAN” EVIDENCIAS

Aunque hay evidencias gráficas y señalamientos directos de los vecinos, de la noche a la mañana el jardín de la casa señalada apareció limpio.

Para constatar, El Sol de Tlaxcala nuevamente visitó la zona y efectivamente, ya no hay rastros de las bolsas negras, pero en la azotea aún se aprecia gran cantidad de desechos de vacunas Covid-19.

“Ahora, la pregunta es, a dónde se llevaron la basura, cuál fue su destino final y si se realizó conforme lo establecido al manejo de los residuos biológicos y cuándo se llevarán la que todavía está… las preguntas están en el aire”, detalló uno de los vecinos, que por obvias razones pidió el anonimato.

El propietario del inmueble limpió la evidencia de desechos de vacunas y ahora sólo quedaron restos de bebidas alcohólicas / Armando Pedroza | El Sol de Tlaxcala

MANEJO DE LOS DESECHOS

De acuerdo a los estándares de manejo de RPBI, los desechos de la vacunación, como el algodón y papel, por no considerarse peligrosos se remiten al relleno sanitario.

Las jeringas se deben de romper después de realizar la inmunización, también pueden ir al relleno sanitario, en otras ocasiones se incineran.

Las agujas se colocan en un contenedor color rojo, para posteriormente ser desintegradas por una empresa especializada, porque se considera material punzocortante con alto riesgo de infección.

Los frascos de las vacunas se separan y debe de inactivarse mediante otras sustancias, los frascos inactivos se guardan vacíos en sus respectivas cajas, no se destruyen para dar fe de su existencia en una auditoría, además de evitar que caigan en manos de clonadores.

Los frascos ámpula de vacuna con y sin residuos, no son Residuos Peligrosos Biológico Infeccioso (RPBI), sin embargo, como medida preventiva para evitar el mal uso de los frascos ámpula, son clasificados como RPBI no anatómicos y su recolección, transporte externo y disposición final deberá de ser por una empresa especializada.



