[Actualización] Tendrán familias de Tlaxcala agua almacenada en sus casas con el programa Tinacos para tu Vivienda

En la comunidad José María Morelos y Pavón, en Tetla, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el inicio de la entrega de los contenedores a las personas beneficiadas con el programa Tinacos para tu Vivienda, que es ejecutado a través de la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala.

Con ello, la administración estatal garantizará que cientos de familias tengan agua almacenada en sus hogares y pone fin a la dinámica de tener que acarrearla desde otros sitios o de llenar cubetas y otros depósitos para realizar sus actividades cotidianas.

Acompañada de Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité de Bienestar estatal, así como de autoridades municipales, Cuéllar Cisneros comunicó que para el actual ejercicio fiscal, a través de ese programa, serán beneficiadas más de tres mil 500 personas y para lo cual el gobierno estatal hizo una inversión de 12 millones 575 mil pesos.

Ahorita vamos a invertir en estos tinacos 12 millones 575 mil pesos; es mucho dinero para distribuir, pero bien vale la pena porque cada hogar tiene ya una forma diferente de vivir, y ya no tiene que estar acarreando el agua, estar llenando en sus tinacos y haciendo un trabajo extra, aplaudió.

Resaltó que una vez que tengan el tinaco en sus hogares, los integrantes de las familias únicamente deberán abrir la llave para poder obtener el vital líquido, un servicio básico que antes no tenían y que es de suma importancia para acceder a una mejor calidad de vida.

En el municipio de Tetla, la gobernadora del estado dio inicio al programa "Tinacos Para Tu Vivienda". César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Durante el evento oficial, la mandataria destacó que ese programa, como todos los asistenciales que desde que inició su administración han sido creados, tiene como único fin cubrir carencias y necesidades de toda la población.

“Mi compromiso es que sigamos ayudando a miles y miles de personas. Hasta ahora llevamos siete mil tinacos entregados (en los tres años que va de su administración) y vamos por muchos más”, prometió.

Por otro lado, la mandataria estatal recalcó la importancia que significa trabajar de forma coordinada con el Poder Legislativo, al señalar que ha existido disposición y sensibilidad por parte de los diputados locales para aprobar los proyectos que desde el Ejecutivo son propuestos.

“El Congreso ve que hay muchas necesidades y que tenemos que aplicar el recurso donde más hace falta; y donde hace falta es en los hogares, en donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay puertas ni ventanas, donde les hace falta un tinaco, una estufa o un electrodoméstico, porque también hemos entregado hornos de microondas, estufas, refrigeradores y, en fin, muchas cosas hacen falta en los hogares”, expresó.

Desde esa comunidad, Cuéllar Cisneros compartió con los pobladores que recientemente inauguró en Tlaxco tramos carreteros y entregó apoyos de cuartos de vivienda, así como infraestructura educativa en el Instituto Tecnológico de Tlaxco.

“Para mí es muy importante poder hacer esas nuevas historias de vida en miles de personas. Acérquense por favor a la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala, todos los programas son gratuitos y seguiremos trabajando de la mano para seguir haciendo nuevas historias, logrando nuevas historias en la vida de miles de tlaxcaltecas”, externó.

“PROGRAMAS NO DEBEN SER CONDICIONADOS”

En su oportunidad, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité de Bienestar de Tlaxcala, sostuvo que todos los apoyos que se entregan a través del Gobierno del Estado son completamente gratuitos.

“Ninguna persona puede hacer mal uso de del programa, nadie les puede pedir recursos... luego hay personas que llegan y a su municipio les dicen que tiene que depositar un recurso para que le llegue su programa, pero, no, nunca, nadie puede pedirles recurso para tener un beneficio de la Secretaría de Bienestar” expresó.

Con relación a la entrega del programa Tinacos para tu Vivienda, destacó que será de gran ayuda para que las familias puedan almacenar agua potable, pues generalmente la juntaban en tinas o en otro tipo de recipientes, y la tenían que acarrear desde otros lugares.

“Lo que nosotros queremos hacer es llegar a todos los municipios, a todos los rincones de este estado, para que cada uno de ustedes tenga un programa de la Secretaría de Bienestar”, indicó.