Actuará María Félix Pluma conforme a derecho, en conflicto de Chiautempan y Tlaltelulco

La diputada por el noveno distrito, María Félix Pluma Flores expresó que se mantendrá imparcial y actuará conforme a derecho en el conflicto de límites territoriales entre Chiautempan y Tlaltelulco, además de que se abstendrá de tomar decisiones que afecten o beneficien a alguna de las demarcaciones.

En entrevista, refirió que cuando se estableció el convenio entre los ayuntamientos de Chiautempan y Tlaltelulco para resolver el conflicto de límites territoriales, no se manifestó alguna inconformidad de que ella formara parte de la comisión, pese a la relación consanguínea que tienen con el alcalde de Tlaltelulco, Rubén Pluma.

Es por eso que me he manejado de manera imparcial para no ser parte de los procedimientos de medición o de la toma de decisiones, sin embargo, como diputada del noveno distrito no me puedo desentender del tema y he estado presente en las reuniones que tienen que ver con el asunto, aseveró.

Agregó que el conflicto, que se viene arrastrando desde 1995, tendrá que ser analizado de manera imparcial, de ahí que se decidió que fuera el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes quien fungiera como mediador en las tareas de medición y delimitación de las comunas.

La legisladora comentó que la única manifestación que hizo ante ambos alcaldes fue un llamado a la paz social, a que no incurrieran en actos de mal informar a la ciudadanía y de no caer en provocaciones que derivan en acciones violentas que involucren a la ciudadanía.

María Félix Pluma Flores señaló que se abstendrá de participar en los procesos de decisión del conflicto que existe entre Chiautempan y Tlaltelulco, aunque seguirá informada sobre el proceso de delimitación territorial al ser la representante popular de ambas comunas.

Es por eso que me he manejado de manera imparcial para no ser parte de los procedimientos de medición o de la toma de decisiones, sin embargo, como diputada del IX Distrito, no me puedo desentender del tema

