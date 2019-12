Acuamanala y Quilehtla, “en tregua”

La construcción de la barda perimetral en el panteón municipal se encuentra detenida por una “tregua” entre los gobiernos de Acuamanala y Quilehtla, la cual fue solicitada por el Congreso local, pero podría retomarse si los diputados no definen los límites territoriales, aseveró el alcalde de Santa Cruz, Oscar Pérez Rojas.

Municipios Escrituras de Quilehtla tienen vicios

Entrevistado en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aseveró que el asunto de límites territoriales quedó pendiente en el Congreso y en espera de una solución, por lo que la edificación deberá esperar hasta que el tema se defina.

¿2020 o 2021, cuándo empieza la nueva década?



Los detalles en ➡

https://t.co/roDkAIbgM4#Tlaxcala500Años pic.twitter.com/JwxlxiBkCu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 20, 2019

Recordó que se trata de un millón 620 mil pesos, etiquetados por la diputada María de Lourdes Montiel Cerón y aunque, fue previsto para la misma acción, no pueden avanzar por el conflicto que prevalece.

Municipios Quilehtla y Acuamanala se dan tregua

“Esperamos ejecutarlo el próximo año y, en caso de que el Congreso no lo defina, vamos a tener que retomar la obra, porque no nos va a quedar de otra, ya que no queremos regresar el dinero”, soltó.

Del conflicto social, responsabilizó a la presidenta de Acuamanala, Catalina Hernández Águila “porque nosotros estamos tomando acciones con pruebas en la mano y ella solamente dice que es su territorio, pero sin fundamento o alguna prueba, así que si llegara a pasar algo la responsable sería ella”.

La obra, cuya inversión es de un millón 620 mil pesos, etiquetados por la diputada María de Lourdes Montiel Cerón, no puede avanzar por el conflicto territorial que prevalece.

Continúa leyendo:

Local Irrumpen pobladores de Santa Cruz Quilehtla en el Congreso local

Municipios Retomarán en Quilehtla construcción de una barda