Acuerdan policías de Contla finiquito con el Ayuntamiento

Después de un día tenso entre policías municipales de Contla de Juan Cuamatzi, que amagaron con hacer daños en unidades de la administración pública y del propio munícipe, además de lanzar la advertencia que retendrían al alcalde Miguel Muñoz Reyes, finalmente acordaron su finiquito conforme a la ley.

Local Encabeza Sedeco cuarta sesión del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria

Desde la mañana de ayer viernes los elementos de seguridad intentaron que el departamento jurídico de la presidencia eliminara en el documento de baja la cláusula que estipulaba que se abstenían a presentar a futuro alguna demanda.

No te pierdas: ➡️ Instalan alarma en escuelas de Contla

Y es que según algunos inconformes, dijeron que cuentan con más de 10 o 15 años de servicio en la corporación y el ayuntamiento no respetó la antigüedad laboral.

Municipios Inauguran pozo de agua en Contla

Posteriormente, cerca de las 16:00 horas, unos 30 elementos buscaron audiencia con el alcalde, pero como la presidencia está en etapa de remodelación, la reunión tuvo que ser en la calle 26 de Mayo, a un costado del edificio público.

Ahí, los policías refrendaron su compromiso con la actual administración, aunque no estaban de acuerdo con el convenio que daba por terminada su relación laboral con el ayuntamiento.

No dejes de leer: ➡️ Inauguran en DIF de Contla consultorio odontopediátrico

Empero, el munícipe informó que la ley laboral de servidores públicos en el estado y la propia ley que rige a los elementos de seguridad, impide la antigüedad laboral.

Municipios Registra Contla la víctima 90 por Covid-19

Pasaron más de cuatro horas, mientras el jurídico, la síndico, el tesorero y el propio alcalde acordaran con los representantes de los policías el respeto a la ley laboral, para evitar problemas a la siguiente administración que entrará en funciones la semana entrante.

Más información: ➡️ Obra de la alcaldía de Contla, legado para el pueblo

Al final, el comisario de la policía municipal, Félix Nava Nava, notificó a El Sol de Tlaxcala que el compromiso pactado es con la ciudadanía y el finiquito se queda como estaba.

Además, detalló que durante el diálogo la seguridad de la población no se descuidó, ya que dijo, “hubo unidades que estuvieron patrullando las diferentes secciones del municipio, no podemos exigir, si no sabemos cumplir”.

Te puede interesar: ➡️ Congreso, sin competencia en conflicto territorial de Contla

Recomienda Sesa a adultos mayores reforzar cuidados y medidas preventivas por Covid-19



La vacuna contra Covid-19, no da inmunidad, solo ayuda a que la persona no presente complicaciones en su estado de salud... https://t.co/aTvehmYUpu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 15, 2021

Continúa leyendo:

Municipios Avanza obra en alcaldía de Contla; dejarán cimentación para un tercer piso

Local Producen en Contla cerveza de calidad