Acusa ciudadano multa injustificada por parquímetro, en Apizaco

Un ciudadano originario de Loma Verde, municipio de Apizaco, acusó un presunto actuar irregular por parte de un inspector de parquímetros al argumentar que a pesar de que el tiempo que pagó por estacionarse no había expirado, fue infraccionado con una multa económica de 200 pesos.

Municipios Alerta alcalde de Apizaco sobre llamadas de extorsión de presuntos delincuentes

Los hechos sucedieron ayer, cuando Marcelo N. estacionó su vehículo sobre la avenida Cuauhtémoc, entre las calles Aquiles Serdán y Jesús Carranza, y al regresar encontró la boleta de infracción por supuestamente no pagar el servicio de parquímetros.

Sin embargo, señaló que en el tablero de su vehículo estaba el ticket que además de comprobar que sí hizo el pago, mostraba que le restaban más de 30 minutos para permanecer ahí.

Hábitos de higiene que nos deja la Covid-19



Más Información aquí ➡ https://t.co/YP06qkaxSv#Covid19 #Salud pic.twitter.com/zX60w2933E — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 8, 2020

"La inspectora que me infraccionó no tomó en cuenta los comentarios de mi compañero de trabajo que le dijo que sí habíamos pagado y se limitó a responder que la infracción ya estaba hecha", dijo.

Agregó que a pesar de explicarle a la Juez Municipal, Paulina Romero, que su ticket de pago de parquímetro vencía a las 14:43 horas y que fue multado a las 14:08 horas, por lo que no había cometido infracción alguna, se vio obligado a pagar una multa de 200 pesos para recuperar la placa de circulación de su automóvil.

Cayeron los ingresos por impuestos, en Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/xPMNf06IXb#Economia #Impuestos pic.twitter.com/5WfGKfgALp — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 8, 2020

LA UNIDAD NO TENÍA TICKET DE PAGO

Por su parte, el Coordinador de Parquímetros de Apizaco, Juan Martínez, manifestó que el actuar de los inspectores estuvo apegado al reglamento, toda vez que la camioneta no tenía ticket en el tablero y aunque a las 13:58 se le marcó en el parabrisas que el conductor debía pagar, al no hacerlo se le retiró la placa 10 minutos después.

Local Consultan a ciudadanos sobre posibilidad de enjuiciar a expresidentes, en Apizaco

“La sanción no fue mal aplicada porque la unidad no contaba con ticket en el tablero, yo atendí personalmente al ciudadano inconforme y le mostré la evidencia fotográfica… él dice que pagó, pero el ticket no estaba colocado, no sabemos si se le olvidó ponerlo, se cayó en el tapete o lo dejó por la palanca o el estéreo, porque a algunas personas les ha pasado eso”,

Juan Martínez indicó que todas las sanciones impuestas están basadas en una evidencia fotográfica precisamente para evitar controversias como la presentada y pidió a la ciudadanía hacer uso correcto del servicio de parquímetros.

Con información de Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

Continúa leyendo:

Local Inician comercios su recuperación, dice Canaco Apizaco

Municipios Regala Apizaco cubrebocas KN95