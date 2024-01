Acusa secretaria del ayuntamiento a alcalde de Tetlanohcan por violencia política en razón de género

El alcalde de Tetlanohcan, Francisco Rodríguez Mendieta, fue acusado de presuntamente ejercer violencia laboral, política y de género en contra de la secretaria del ayuntamiento, Nidia Brisa Arroyo Rodríguez, por lo que ésta procederá conforme a Derecho.

Arroyo Rodríguez acusa que fue despedida de forma injustificada por presuntamente negarse a cumplir arbitrariedades por parte del alcalde.

La responsable de la política interna del municipio comentó que las pugnas políticas se han presentado de manera recurrente y se agudizaron en diciembre del año pasado cuando pidió un informe de las prestaciones para los funcionarios municipales y le fueron retenidas sus remuneraciones.

Aseveró que el pasado 22 de diciembre se enfermó y presentó una receta médica para justificar sus ausencias, pero el presidente dio indicaciones para que no se la recibieran y cuando se reincorporó le notificaron su baja.

Quise hablar con el presidente para que fundamentara el despido, pero nunca me recibió y fue a través del área jurídica la forma en como me notificaron en torno a mi presunto despido, comentó.

A pesar de que el munícipe debe nombrar o remover a la secretaria con anuencia del Cabildo, no llevaron a cabo la sesión para tal efecto, entonces la remoción carece de toda legalidad, señala.

Además de ello, Arroyo Rodríguez aseveró que el pasado lunes se presentó a laborar de manera normal y no pudo acceder a su oficina, pues el presidente cambió la chapa y no le permitió el ingreso.

“Ante esta situación estoy haciendo lo correspondiente por la vía legal, pues yo no me voy a dejar, y si me voy a ir lo haré bien, además, el presidente abusa de su autoridad, recordemos que unos policías se fueron porque también les retuvo prestaciones, ahora no tenemos juez municipal ni director de obras”, aseveró.

Por todo ello, comentó que acudirá al Tribunal Electoral de Tlaxcala para presentar una denuncia formal en contra del munícipe por violencia política en razón de género y sea sancionado conforme a Derecho.

A través de un comunicado el alcalde de Tetlanohcan, Francisco Rodríguez Mendieta, justificó que “la ley municipal establece que aquel trabajador con más de tres faltas en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada, será dado de baja”.