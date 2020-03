Acusan a regidor de Tlaltelulco de agresiones

Nuevamente el regidor de seguridad de Tlaltelulco, Felipe Meléndez López, protagonizó un altercado en estado de ebriedad, pues el pasado miércoles presuntamente golpeó a su cuñada Tania N., en su propio domicilio.

De acuerdo con la declaración de la mujer, el 18 de marzo, aproximadamente, a las 17:30 horas, se encontraba en su domicilio ubicado en San Sebastián Atlahapa, municipio de Tlaxcala, cuando escuchó un fuerte ruido en su zaguán.

Al acercarse para ver lo que sucedía, Meléndez López, esposo de su hermana Jackeline N., comentó que observó que el señor, con su camioneta marca Chevrolet, tipo Mazda X3, color vino, entró a su domicilio y de pasó le causó daño al zaguán.

“Cuando me vio me dijo, a ti te quería encontrar, pero te voy a matar y en ese momento me dio un golpe con el puño cerrado en la boca de lado izquierdo e, inmediatamente, me propinó otro en la mejilla, después me pegó en la cabeza varias veces, para luego jalarme de los cabellos”, narró.

Dijo que por las agresiones cayó y raspó su brazo, pero el regidor aprovechó la condición y le propinó varias patadas en diversas partes del cuerpo.

La afectada presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual ya inició las investigaciones.

