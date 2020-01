Acusan de omiso al alcalde de Huactzinco

La síndico de Huactzinco, Maribel Muñoz Ramírez, acusó de omisión al presidente Alfredo Valencia Muñoz por no convocar a sesiones del Comité de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, lo cual daría pie a un manejo irregular del erario.

A través del oficio MSJH/SM/013/2020, dirigido al alcalde, la representante legal de la comuna señala que dentro de sus facultades conferidas se encuentra la de formar parte de aquel comité, pero no la han convocado.

“Por tal motivo, es necesario hacerle la precisión que hasta el día de hoy no se ha celebrado ninguna sesión del comité, no se me ha hecho llegar ninguna invitación para asistir alguna de estas sesiones”, aseveró.

De ahí que le solicitó “que gire las indicaciones necesarias a los integrantes de dichas comisiones, para que se rijan de acuerdo a la normativa establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, derivado de las omisiones y a su vez me convoque en tiempo y forma para estar presente en las sesiones de dichos comités”.

Aquellas acciones, aseveró que tienen la intención de darle el seguimiento esperando a las acciones en pro de Huactzinco y un correcto manejo financiero, de lo contrario caerían en graves omisiones a la Ley en materia.

Cabe señalar que el comité de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, es un órgano colegiado de participación plural, con capacidad de análisis y de resolución técnica, administrativa y operativa.

Es responsable de tomar las decisiones sobre la materia que aseguren las mejores condiciones de abastecimiento de bienes y prestación de servicios para la operación del municipio y sus áreas.

