Acusan en Contla mal uso del Fondo para el campo

El municipio de Contla fue exhibido por presuntamente hacer mal uso del Programa Fondo de Fortalecimiento al Campo, pues a través de su Coordinación de Fomento Agropecuario cobró durante la entrega de animales, por lo que una ciudadana demandó la devolución del dinero.

A través de un escrito girado al propio alcalde, Miguel Muñoz Reyes, la ciudadana afectada, Araceli N. exigió que le devuelvan los 340 pesos que le pagó a la becaria del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, Karla Cocoletzi, el pasado 12 de junio, pero por indicaciones de la titular del área, Citlalli Cuamatzi de Gante.

En el escrito explicó que a pesar de que nunca fue inscrita en el programa, el siete de noviembre, la formaron en una fila para que le entregaran un paquete de pollos, previo pago de 340 pesos.

“Me dijeron que no importaba que no me hayan inscrito en tiempo y forma, pues me otorgarían un paquete de 25 pollos y un costal de alimento de 40 kilos, solamente tenía que pagar los 340 pesos en efectivo, pero que si necesitaba otro paquete lo pidiera, solamente que ya tendría un costo de 550 pesos”, aseveró.

Sin embargo, comentó que el 12 de diciembre, en la festividad de la Virgen de Guadalupe, al platicar con vecinos que se vieron beneficiados, se enteró que ese programa había sido totalmente gratuito y que no tuvo que haber pagado ni un centavo.

“A pesar de ser un programa de gobierno y con comité de vigilancia, presidido por Tomasa Reyes Muñoz, a la fecha no se me ha dado solución, por lo que recurro a usted señor presidente municipal, con la intención de que ordene a quien corresponda me realice el reembolso del recurso económico antes señalado”, concluyó.

