Acusan vecinos a alcalde de Papalotla

Ante la falta de solución a problemas en materia ecológica y por su pasividad para aprobar obras de impacto social con fondos estatales y federales, vecinos de Papalotla se quejaron ante el alcalde Jesús Herrera Xicohténcatl.

La indiferencia de la autoridad municipal desembocó en la segunda semana de este mes con una agresión directa por parte de una mujer, originaria del barrio de San Buenaventura, quien golpeó al munícipe con el que sostenía un diálogo ríspido.

La fémina pidió a Jesús Herrera que no afectara la ejecución de acciones de beneficio social y en su alterada plática le reclamó que la llamara ratera, por lo que se le acercó y bofeteó al alcalde, quien decidió retirarse del lugar, sin decir ninguna palabra, ante el desconcierto de los presentes.

Vecinos del barrio de Xolalpa informaron que en esa reunión se le exigía al presidente municipal que firmara su aval para que se lleve a cabo una obra de seis millones y medio de pesos, trabajo que está aprobado por el Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi).

Al respecto, Germán N. señaló que desconocen por qué la negativa del alcalde, pero hay rumores de que busca desviar los recursos a la comunidad de San Marcos donde pretenden hacer una obra en la calle principal.

“Busca jugar para la diputación, vemos que es por ese lado, ya que la cantidad de votos que ofrece San Marcos es muy arriba a los 43 beneficiarios directos de Xolalpa”, mencionó el habitante de este barrio.

Añadió que la autoridad de Papalotla en este momento ve sus actos con fines políticos, “es todo lo que está amarrando”.

Informó que el grupo de vecinos de Xolalpa se reunió con representantes de Secoduvi, “lo hicimos acompañados por cuatro regidores y están con nosotros para apoyar la propuesta”.

La obra de seis millones y medio de pesos contempla la construcción de un bulevar con trotapista, gimnasios, áreas verdes, juegos infantiles, cancha para eventos de usos múltiples, banquetas, guarniciones y adoquinamiento.

“Es un área muy amplia, era barranquilla, la que está tapada desde hace 20 años, no hay flujo de aguas, el que fluía de San Cosme, pero se desvió por una cuneta a una barranca lateral”, dijo Germán N.

En Papalotla, no solo Xolalpa presentan problemas para la ejecución de obras, ya que no han podido comenzar la obra de un puente, enlace Xaltipa a Tenantitla, que tiene una inversión de seis millones de pesos, “no se ha hecho porque el alcalde no quiere firmar”, dijo Germán N.

20 Años tiene cerrada la barranquilla donde se pretende realizar la obra.

