Admite el presidente municipal de Chiautempan que su hijo le ayudó a gobernar

Lo que por más de dos años negó finalmente fue aceptado por el alcalde de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero y, a poco más de dos meses de concluir su mandato, reveló que su hijo Juan Carlos Jiménez Ramírez sí le ayudó a gobernar el municipio.

Para justificar esa decisión, sostuvo que su administración fue favorable, en comparación con las anteriores, donde -según él- “una secretaria muy guapa” llevaba las riendas del gobierno municipal.

Bendito sea Dios que pusieron a mi hijo en el mapa político… yo desde que me casé hago una sociedad conyugal”, declaró Jiménez Romero al señalar que su gestión fue un esfuerzo familiar y que su hijo jugó un papel importante en ella.

“Yo no traigo una secretaria muy guapa para que controle todo como lo hicieron otros, nada más con eso les digo todo. Además, al inicio de mi administración dije que respetaría a las mujeres y que no quería esas payasadas, entonces decidí trabajar en equipo con mi familia, porque así trabajo yo”, afirmó.

Sus detractores políticos criticaron la afirmación y consideraron que el alcalde incurrió en nepotismo, mientras otros valoraron la transparencia del presidente al momento en que reconoció el apoyo de su hijo en la gestión municipal. “No me interesa lo que digan los envidiosos, los contras, nunca me van a aplaudir los contras, pero estoy contento y satisfecho porque salgo a la calle y la gente me felicita”, comentó.

Por otro lado, Jiménez Romero aseguró que la transición con la alcaldesa electa, Blanca Estela Angulo Meneses y su equipo de trabajo será “tersa y responsable”, pues se reunió una sola ocasión con ella para tratar el tema.





“Voy a entregar como a mí me hubiera gustado recibir, como gente decente, con responsabilidad”, afirmó Jiménez Romero y reafirmó su compromiso con un traspaso ordenado y profesional entre gobiernos municipales.

Por su lado, Angulo Meneses aún no ha comentado públicamente sobre las declaraciones de Jiménez Romero, pro se espera que emita un posicionamiento en los próximos días para abordar la transición y sus planes para el municipio de Chiautempan.

Juan Carlos Jiménez Ramírez, hijo del alcalde Gustavo Jiménez, actualmente es consejero estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional y en 2022 presentó una denuncia porque presuntamente quisieron secuestrarlo.