Agradece Israel Rodríguez apoyo de Tomás Orea

Israel Rodríguez Picazo, recién coronado campeón mundial de boxeo supergallo, reconoció el apoyo del presidente municipal de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, para lograr el reconocimiento de la Federación Mundial de Boxeo (WBF).

Local Oberlicht, un lugar de luz en el sur de Tlaxcala

“Un día fui a buscar al presidente Tomás Orea y le platiqué mi historia, le dije que quería prepararme para ser campeón de box y por fortuna creyó en mí y me tendió la mano… su ayuda fue fundamental para cumplir mi sueño”, reconoció.

Rodríguez Picazo acudió como invitado especial al evento conmemorativo de los 10 años de la Escuela Deportiva Oberlicht, ubicada en su natal Zacatelco y de la que alguna vez formó parte.

#Salud Ligero incremento en casos de Covid en Tlaxcala



En dos semanas la entidad registró un alza, según el sector salud... https://t.co/0sx5WEMIPS — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 25, 2021

“Yo sabía lo que quería, hasta dónde quería llegar y fue así que poco a poco labre mi camino y un día estuve en una competencia mundial en la que quedé en tercer lugar… en ese instante pensé que si estaba en tercer lugar, también podía ser el primero y con mayor disciplina y entrenamiento lo logró”.

Lamentó que muchas veces los jóvenes se ven imposibilitados para sacar su potencial y trascender en la vida ante la carencia de recursos económicos; sin embargo, existen personas que pueden creen en ellos e impulsarlos de manera incondicional, como fue el caso del alcalde Tomás Orea.

Municipios Piden solución a conflicto ejidal de Zacatelco

“Para tener éxito lo primero que debemos tener es fe y estar preparados para las oportunidades. Cuando mi entrenador me comentó de la pelea y que teníamos que pagar mucho dinero, como lo marcan los procesos, nos dimos a la tarea de hacer gestiones, fue ahí que busqué al presidente Tomás Orea y recuerdo que me dijo que no preocupara por el dinero y me centrara en mi entrenamiento, eso nos permitió firmar los contratos y hoy lograr un campeonato mundial que le dedico a todas las personas que creyeron en mí”.

Picazo, alumno de Ignacio Beristain, ganó el pasado 10 de abril el Campeonato Mundial Supergallo al vencer al excampeón Héctor García Dolores, en un combate desarrollado en Tijuana, Baja California.

Se adaptan funerales en la pandemia



Entre música de banda, el pueblo de Nativitas da último adiós a su amigo apodado “Chino”... https://t.co/npMXSyvC6X #México — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 25, 2021

Continúa leyendo:

Local Quiere trans hacer historia en Tlaxcala

Municipios Participará Zacatelco en Censo de gobiernos