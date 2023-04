Aguas negras inundan Texcacoac, Chiautempan

Decenas de hogares y comercios de la calle Adolfo López Mateos, en la comunidad de Texcacoac, Chiautempan, se han inundado de aguas negras y convertido en un foco de infección que pone en riesgo su salud, problemática que a pesar de ser reportada a sus autoridades, no han hecho nada para atenderla.

“Solo vienen, se toman la foto y se van”, afirmaron pobladores que desde que conectaron los drenajes del recinto ferial y de la colonia de Antorcha Campesina, año con año se inundan los hogares debido a que el drenaje tiene 50 años de servicio y se ha vuelto insuficiente para el número de pobladores, por lo que consideran que debe ser sustituido.

Los afectados también señalaron que desde el pasado martes 28 de marzo las autoridades ya tenían conocimiento; incluso el viernes en Sesión de Cabildo una comisión de habitantes presentó el problema de drenaje a regidores, presidentes de comunidad y al municipal, sin que hubiera una respuesta real.

La autoridad tomó fotos, nos dijeron que no tenían herramienta y que si queríamos, hasta el martes vendrían a trabajar y que nosotros -los vecinos- pagáramos la renta de la maquinaria para abrir la calle y resolver el problema. La impotencia que nos da es que no hicieron nada, como ellos no viven en aguas negras no les interesa, por eso nos organizamos y decidimos destapar entre sábado y domingo el drenaje y lo vamos a dejar abierto hasta que nos solucionen, mencionaron.

"Responsabilizamos al presidente municipal Gustavo Jiménez y al presidente de comunidad Jonathan Pérez Montiel de los riesgos sanitarios, ya se les informó y no nos hacen caso, de seguir así estaremos tomando carreteras”

Vecinos afectados