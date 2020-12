Al 100 % nivelación académica en policías de la capital

El 100 % de los policías que integran la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala, lograron la nivelación de estudios de nivel medio superior, por lo que cuentan con el certificado de preparatoria.

Este año, fue el último para que los oficiales que tenían pendiente este nivel educativo concluyeran sus estudios, pues fue uno de los requisitos para no perder su empleo, refirió Max Hernández Pulido, director de Seguridad Pública en la capital.

Explicó que en octubre fue firmado un convenio con la Secretaría de Educación Pública para brindar las facilidades para que los elementos se prepararan y con un examen acreditaran la preparatoria.

Destacó que lograron la meta de nivelar a todos los integrantes de la corporación al concluir satisfactoriamente sus estudios.

“El 100 % de policías cuenta con el certificado de nivel preparatoria, pero también fueron despedidos algunos policías por no cumplir con alguno de los requisitos, como no tener el examen de control y confianza, no concluyeron su preparatoria, temas administrativos o por señalamientos de corrupción”.

Precisó que actualmente los criterios para ser policía son más estrictos, tanto en la capacitación como en la formación académica, pues antes no necesitaban estudios para esta profesión y ahora es un requisito primordial.

