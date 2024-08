Al cierre de administración, toman protesta a Tecante como regidor en Zacatelco

A 36 horas de que finalice la administración municipal actual, por orden del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el Cabildo de Zacatelco tomó protesta a José Tecante Muñoz como primer regidor.

Esta fue la segunda vez que el cuerpo edilicio reconoció al suplente de Javier Hernández Alvarado, el primer regidor que asumió la titularidad de la presidencia municipal ante la ausencia de Hildeberto N. quien está recluido en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, por peculado.

Tecante Muñoz asumió el cargo a pocas horas de concluir la gestión municipal, en una sesión extraordinaria, la tarde del jueves pasado.

Me enviaron la convocatoria por parte del ayuntamiento por órdenes del Tribunal Electoral de Tlaxcala, no por iniciativa de ellos, les dio determinadas horas para tomar la protesta y acudí porque no deben vulnerarse las leyes, sostuvo Tecante Muñoz.

Una vez que fue reconocido como primer regidor, José platicó con Hernández Alvarado a quien le pidió llevara a cabo un cabildo extraordinario para cambiar el nombre del bulevar Antonio Mena Montealegre al de Forjadores de Zacatelco u Hombres y Mujeres Sobresalientes de Zacatelco. Refirió que el extinto ciudadano de Zacualpan, padre del exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, no realizó ninguna acción significante para el Corazón del Sur, por lo que no es justo considerarlo en una vía importante de la localidad. No gestionó nada para nuestro municipio, ninguna escuela, nada en salud ni obras, por eso consideramos cambiar el nombre del bulevar que accede a la autopista Puebla-Tlaxcala

El primer regidor lamentó que el alcalde y el secretario del ayuntamiento Edilberto Méndez se desatendieron de su petición, la que tenían que oficializar hasta las 10 de la noche de este viernes por medio de un Cabildo.

Tecante en su segundo periodo como primer regidor lo hará por dos días, es decir 36 horas desde su toma de protesta, pero debió asumir la responsabilidad de representante popular el pasado 12 de junio cuando Hernández Alvarado asumió la alcaldía.

Su primer periodo inició el cinco de junio y concluyó el siete cuando regresó a funciones el primer regidor, quien había pedido licencia temporal para participar en asuntos políticos.

Tecante mencionó que el dejarlo un limitado tiempo fue por orden de Hildeberto N. y de sus esposa Luisa Maldonado y familia, así como el secretario del ayuntamiento, Edilberto Méndez, de quienes refirió forman parte de un grupito mafiosa que mantuvo el control de la administración.

Mencionó que el alcalde que está detenido le han observado múltiples ilícitos con el erario, por lo que para que exista legitimidad de las instancias jurídicas le deben aplicar todo el peso de la ley.

Lamentó que por los gobiernos corruptos, Zacatelco esté sumido en el rezago, por lo que sancionar a quienes han abusado del poder debe quedar como un precedente, vienen otras autoridades, se les ha hecho fácil abusar de los recursos del pueblo.

En el ocaso del gobierno municipal, José propuso como regidor la necesidad y prioridad que cada ayuntamiento que pase compre reservas territoriales para no padecer de problemas para construir grandes proyectos como el del hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social y de un plantel del Colegio de Bachilleres.

No tenemos nada, es una obligación para los ayuntamientos que pasan el de comprar reservas territoriales, no es gran ciencia, son temas del bien común para Zacatelco, sostuvo.





RECURSO

Tecante señaló que el recurso que reciba por los dos meses y medio como primer regidor destinará un porcentaje para alguna acción. Del bien común