Albergue para migrantes, la Sagrada Familia enfrenta carencias

Alojar y alimentar a cada uno de los migrantes centroamericanos que recibe el albergue La Sagrada Familia, en Apizaco, no es fácil y requiere de recursos económicos. Cálculos de los encargados revelan que entre 150 y 400 pesos utilizan para cada uno.

Quienes ingresan a esta casa -su reglamento interno es muy rígido- deben observar buena conducta además de no ingerir drogas, alcohol ni fumar para ser candidato. Los hondureños superan un 80 % en las listas del personal del albergue, le siguen nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y cubanos.

Al ingresar al albergue con cupo para 100 personas, se enlistan y guardan sus pertenencias en casilleros.

El lugar ya cuenta con cámaras de video vigilancia, servicio de teléfono convencional y hasta cobertura de WiFi. Dispone de baños completos para hombres y mujeres a base de energías limpias, es decir, calentadores solares.

El albergue tiene cocina, área de enfermería y una zona de desarrollo, para ver películas, mientras los indocumentados recuperan su salud.

Además, para ingresar a los dormitorios y sanitarios, cuenta con rampas para discapacitados, para quienes ingresan en silla de ruedas. En octubre de este año, el albergue cumplirá 12 años de operar con esta labor altruista, de proteger a la migración internacional. Elías Dávila Espinosa es el responsable de coordinar el ingreso de la población en búsqueda de refugio.

Nos hacen falta productos de la canasta básica, seguimos pidiendo a la caridad, al redondeo Oxxo y familias altruistas, no hay aceite para guisar, expresó el religioso Elías Dávila.

Llegan lastimados y enfermos, reciben primeros auxilios y se quedan hasta 72 horas y se les da comer tres veces al día, explicó.

Dijo que la cifra de albergados va en aumento, pues en apenas seis meses se ha triplicado su paso, después de dos años de pandemia.

Enfatizó que al brindar servicio médico y medicamentos, alimentos y alojamiento se estima que invierten 150 pesos por cada indocumentado al día. Aunque cuando se quedan hasta una semana, los gastos se triplican.

FRANCESES ENTRAN EN APOYO

Los franceses Anixa y Alixon tienen algo en común, apoyar al albergue La Sagrada Familia en forma altruista y compartir con los centroamericanos sus experiencias en el albergue de Apizaco.

Estamos sorprendidos de ver tanta violencia hacia los migrantes, estoy elaborando un documento, para plasmar las ideas del efecto migratorio, como franco-colombiano me doy cuenta de la pobreza que existe, de la forma en que los tratan, me interesa la vida de ellos, los derechos humanos no existen para muchos.

Dijo que le impactó que tan solo en el mes de julio pasado fueron alojados mil 84 migrantes de los cuales en un 80 % pertenecen a Honduras.

Por su lado, Anixa mencionó que como maestra de nivel primaria en Francia, adquiere experiencias para llevarlas a su país, donde también predomina la trata de personas y la migración de africanos hacia Europa.

HISTORIA DE JOVANI

Sin una moneda en la bolsa, con hambre y perseguidos por Migración, llegan centroamericanos en busca de refugio al albergue la Sagrada Familia, de Apizaco. Jovani y otros tres salvadoreños corrían sobre las vías del tren y entre los peligrosos postes de concreto, cuando eran perseguidos por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apizaco.

Al final, no fueron alcanzados por el Instituto Nacional de Migración, porque ingresaron al albergue. Descansé en la casa un día y en la mañana salí a trabajar con una familia, pero la policía me empezó a perseguir y me regresé, expresó Jovani N., oriundo de El Salvador.

Dijo que (como mojado) se da el lujo de ir y venir a los Estados Unidos de América, aunque fue deportado a su país a cinco mil kilómetros de distancia y volvió a regresar. Sin embargo, comentó que encontró trabajo de albañil en Mexicali, Baja California. “Un buen albañil se lleva cinco mil pesos a la semana en Tijuana y Mexicali, para allá voy”, comentó.

Y afirmó que una vez que me reponga de las lesiones por las caídas que tuve, abordaré a la bestia y me quedaré en Mexicali, puntualizó.

AYUDA HUMANITARIA

“Tlaxcala abraza a nuestros hermanos y hermanas de Centroamérica”, se lee en un cartel que personas altruistas colocaron en algunos postes de las calles de Apizaco.

Cobijas, ropa de uso pero en buen estado, frijol, arroz, aceite, jabón, papel sanitario, alimentos perecederos y no perecederos se solicitan para atender a los viajeros, también medicamentos que no requieran receta médica, los interesados deben acudir al albergue, ubicado en la colonia Ferrocarrilera de Apizaco, o bien, al teléfono: 2411149413 con Elías Dávila Espinosa.

¿Cómo ayudar?

Si usted quiere sumarse a las personas que ayudan para que el albergue la Sagrada Familia siga recibiendo a personas indocumentadas de Centoamérica, puede llevar su donativo a privada Ferrocarrilera, calle, código postal 90342, en la colona Álvaro Obregón de Apizaco, Tlaxcala, al teléfono: 24141 724 32.

También pueden llevar despensas de la canasta básica, alimentos enlatados, zapatos y ropa de uso en bolsas negras, siempre y cuando, estén bien conservados.

NECESIDADES

