Alcalde de Atltzayanca atiende a los pobladores

“Me gusta venir a verlo, porque nunca dice que no a nuestros problemas, así me expresó un ciudadano del barrio de Santiago y ese fue el compromiso durante mi administración”, indicó el alcalde de Atltzayanca, Noé Parada Matamoros.

Municipios Noé Parada buscará diputación

Durante la jornada del cinco de junio de 2016, arrasó en las elecciones para convertirse en alcalde electo de Atltzayanca, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Exhortan a devolver tanques de oxígeno



Los detalles en ➡ https://t.co/cVyCAy9Wgo#Oxígeno #Covid19 pic.twitter.com/VanxEKHMiw — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 26, 2021

Pero, antes, la “carta mayor” que le abrió las puertas en la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), fue haberse titulado como ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo.

Municipios Aprueban la cuenta 2019 de Atltzayanca

De hecho, fue operador de los programas de atención al campo en la Sefoa, durante los gobiernos de Alfonso Abraham Sánchez Anaya, Héctor Israel Ortiz Ortiz y Mariano González Zarur.

Ahora, a unos meses de que concluya la gobernanza del periodo más corto en Tlaxcala, (cuatro años y ocho meses), destacó que las comunidades tienen nuevo rostro. “Nunca dijimos que no a las solicitudes, siempre hay un sí, para cumplirle a las 23 comunidades y barrios que hoy viven una transformación”, afirmó.

En entrevista, resaltó que antes y después de la transición de poderes del gobierno de la República, cuando vinieron los recortes de los programas, a Atltzayanca no le afectó. “Nosotros no desaprovechamos el tiempo, gestionamos subsidios, acciones y programas de los gobiernos federal y estatal… el Cabildo no descansó ni en la pandemia”, explicó.

Mundo supera los 100 millones de casos #Covid-19 | La barrera de los 50 millones se alcanzó el pasado 8 de noviembre



Infórmate ➡ https://t.co/UTWKKlDcch#Mundo #Salud pic.twitter.com/FCn6Vjbyvu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 27, 2021

Uno de los 19 alcaldes de 60 que gobierna el PRI en Tlaxcala, reveló que no solo ha sido un gobierno de obra pública, sino que, por vez primera, llevaron eventos sociales y culturales para diversión y entretimiento de la familia, que antes no existía.

Municipios Altzayanca destinó 10 mdp para atender la pandemia

“Tenemos recuperada la cuarta plaza de toros en historia e importancia en la entidad, durante tres años, llenamos la Morenita con figuras del toreo de plaza México”, presumió.

Dijo que el municipio fue reconocido por la calidad de eventos de fiestas patronales, culturales y el carnaval, mientras que la ciudadanía dio confianza a su autoridad, al parricipar en el Día de las Madres en eventos masivos con más de dos mil asistentes.

“Nos preocupamos por la obra pública, pero me interesó más la convivencia e integración de la familia, recuerdo rostros de felicidad, ahora, esos momentos viven en la memoria de ellos”, refirió.

Parada Matamoros resumió su trabajo en cuatro ejes fundamentales: obras de mejora al ambiente, empleo, seguridad y educación, no obstante, admitió en entrevista que a su llegada a la alcaldía, la inseguridad de las familias era una tarea que tenía que resolver.

Se deberá cumplir con la #paridad de género, para formar comunas, en #Tlaxcala



Mantente informado ➡ https://t.co/8ryRjfjZ6a#Elecciones2021 @ITETLAX pic.twitter.com/bBP5rarBA0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 27, 2021

-Y ¿cómo le hizo usted para contener el flagelo de la delincuencia e inseguridad?

Municipios Ciudadanos se quejan por exceso de topes en comunidades de Altzayanca

- “La región era famosa por el traciego de huachicol y el abigeato estaba al por mayor, había temor entre la gente, pero organicé al pueblo a través de la integración del Consejo Municipal de Seguridad”.

Rememoró que derivado de las primeras acciones que hizo, un grupo armado detonó una balacera al edificio de la alcaldía en venganza, sin embargo, aseveró que “con mano firme, fortalecimos y equipamos las fuerzas municipales y signamos convenios con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional”.

“Cambié tres veces a todos los policías y cuatro veces al director de seguridad pública, abrimos casetas de vigilancia hacia Libres, Puebla y Cuapiaxtla e instalamos 17 cámaras de videovigilancia, los policías están capacitados y con mejor sueldo que antes”, justificó.

Recalcó que, ahora, el municipio es uno de los más seguros en todo el territorio estatal pues de acuerdo con cifras oficiales, en 2017 se registraron 62 delitos, mientras que en 2020 solo 23.

Pese a pandemia, 2020 registró más adopciones



Los detalles en ➡ https:// https://t.co/y0dFgEOZoJ#Adopción pic.twitter.com/xrVaaZwwO0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 26, 2021

El alcalde reiteró que un proyecto que detonó en su administración fue la inversión bipartita de ocho millones de pesos, para la operación de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Municipios Apoyan con calentadores solares a 200 familias, en Atltzayanca

Comentó que con esta acción, el río que cruza la comunidad, ya no recibe aguas negras y está dezasolvado.

Enumeró diversos apoyos al campo como la entrega de 300 toneladas de semilla de avena, 500 aspersoras de motor, mil 500 paquetes de aves, todo esto, para activar la economía familiar.

Enfatizó que han entregado tres mil 800 calentadores solares, es decir, un 85 % de la población. Además, para atender la pandemia del nuevo coronavirus, apoyó con siete mil despensas a los hogares y campañas de difusión y prevención.

Asimismo, el subsidio de herramientas y mil pesos para cada una de las cinco mil familias de las 23 comunidades, en total, siete millones de pesos.

Prevalece el narcomenudeo y robos a casa en la #Capital tlaxcalteca



Lee más aquí ➡ https://t.co/0ZBkKBJSVW#Delito #Municipios pic.twitter.com/h565ns7sPl — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 27, 2021

El priista manifestó que uno de los mayores logros durante su administración, fue la instalación de la empresa Arcomex que da empleo a 300 familias originarias de ese municipio.

Local Incierta, ganancia de pepita en Altzayanca

Aplaudió la intervención de Pascual Grande Sánchez, líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, para que el empleo se quedara en el municipio. “La empresa quería instalarse en Huamantla, pero asignamos 3.5 millones de pesos para rehabilitar una nave que la gente utilizaba para fiestas”.

Contó que correspondió al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, anunciar los empleos a paisanos que hoy trabajan en el armado arneses para Audi y General Motors.

El munícipe recordó que en una visita que Noé Rodríguez Roldán, dirigente estatal del PRI, hizo al municipio para constatar la entrega de calentadores solares, reconoció la labor de la actual administración. “Una vez que el doctor constató las obras y el sentir de la gente, me expresó que se trata de un modelo de gobierno priísta que exige la gente en la nueva normalidad”.

Disminuyó #pobreza en Tlaxcala, según Inegi | Disminuyó 11.2 puntos porcentuales al pasar de 59.6 % a 48.4 %



Lee la nota aquí➡ https://t.co/1iaM2bSuX5 #Estadística #Población pic.twitter.com/YuDGZck6KD — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 24, 2021

Por ello, anunció que en siete meses construirá un kilometro de concreto hidraúlico en las calles 5 de Sur y 4 Oriente. Y reiteró que con esta obra suman tres kilómetros de pavimentos, banquetas y la remodelación de la plaza pública, la parroquia y el frente de la alcaldía.

Local Incierta, ganancia de pepita en Altzayanca

ALCALDE

Reveló que no solo ha sido un gobierno de obra pública, sino que, por vez primera, llevaron eventos sociales y culturales para diversión y entretimiento de la familia, que antes no existía.

EMPLEO

Uno de los mayores logros durante su administración, dijo, fue la instalación de la empresa Arcomex que da empleo a 300 familias originarias de ese municipio.

Gobierno de Tlaxcala, interesado en adquirir vacunas



Aquí la nota ➡https://t.co/OophNjZUOA#Vacunas pic.twitter.com/n8dYkZNRpH — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 23, 2021

Municipios Imita Altzayanca reglas de Pronasol

Cambié tres veces a todos los policías y cuatro veces al director de seguridad pública, abrimos casetas de vigilancia hacia Libres, Puebla y Cuapiaxtla e instalamos 17 cámaras de videovigilancia, los policías están capacitados y con mejor sueldo que antes

NOÉ PARADA MATAMOROS / ALCALDE DE ALTZAYANCA

Suspende @Secte_Tlaxcala y finanzas a atención al público en oficinas como medidas de prevención por Covid-19



Los detalles en ➡ https://t.co/WF0E7Y0qwJ#Covid19 #MedidasSaniitarias pic.twitter.com/dwkXBNGFpz — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 24, 2021

Continúa leyendo:

Municipios Rehabilitan con 8.7 mdp 44 colegios de Atltzayanca

Municipios Consigue productor una cosecha récord de ajo