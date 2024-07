Alcalde de Chiautempan se va tranquilo por buen manejo de finanzas municipales

El presidente municipal de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, aseveró que se irá tranquilo al dejar la administración y no teme alguna investigación en su contra como ha sucedido con otros exalcaldes, quienes son averiguados por peculado y ejercicio indebido de atribuciones.

Al finalizar la presentación de la feria anual, declaró que seguramente tendrá observaciones en su cuenta pública, pero serán “las normales”, es decir, de forma y no de fondo.





“Me voy muy tranquilo, yo camino por las calles sin preocupación, voy al centro caminando, pues tengo un gran cuerpo de Gobierno, una buena tesorera, un buen secretario, que se la han rifado y nos vamos tranquilos”, dijo.





El presidente emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional puntualizó que no se lleva recurso público en su bolsa y no pidió dinero a la tesorería para situaciones personales.

“Me voy tranquilo, a mí no me espanta la detención de presidente de Zacatelco o las investigaciones en contra de exalcaldes, no me espanta para nada eso”, insistió.





NO RECIBÍ INSTRUCCIÓN PARA REMOVER A DIRECTOR DE SEGURIDAD, ALEGA





En cuanto a la omisión del cambio del director de Seguridad, Jesús Herrera Moreno, puntualizó que no recibió alguna instrucción por parte del Estado, por lo cual no lo considera un acto de rebeldía hacia el gobierno estatal.

“ A mí me ha funcionado bien el director de Seguridad, además, a mí no me dijeron nada en el Estado, tal vez sonó en los medios, pero para mí la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros mis respetos y jamás hubo desacato para ella, pues ayudó mucho a Chiautempan ”, sentenció.





Respecto a la balacera en pleno centro y los constantes robos registrados, aseveró que a pesar de los esfuerzos no puede poner un policía por cada ciudadano o estar vigilando a los elementos para que hagan bien su trabajo.





“A pesar de los hechos delictivos registrados puedo asegurar que el director seguridad, Jesús Herrera Moreno, es eficiente; hay problemas como en toda la república, pero en Chiautempan las cosas las llevamos en paz”, estableció.

Finamente comentó que son dos casos los que salieron de sus manos durante la presente administración, el linchamiento en Tlalcuapan “y el de un borrachito” que involucra a los policías municipales, “pero no lo tengo reportado, lo están investigado en el Estado”.

“Pido a la ciudadanía que nos ayude, porque cuando toma alcohol, tira las botellas en la calle, se pelean y eso propicia un clima de inseguridad. Se puede hacer, pero para estar contentos”.

Gustavo Jiménez Romero, alcalde de Chiautempan