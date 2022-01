Alcalde de Hueyotlipan afronta queja ante CEDH

El presidente municipal de Hueyotlipan, Luis Ángel Roldán Carrillo, enfrenta una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por una agresión en contra de la regidora Lorena Romero Carrillo.

El expediente ante la Visitaduría Especializada en Asuntos de Género con número CEDHT/VEGT/01/2022, inició la investigación en contra del alcalde por probable violencia política de género.

El pasado miércoles 5 de enero, Luis Ángel Roldán Carrillo fue evidenciado a través de redes sociales y mediante un video, gritando y confrontando a la regidora Lorena Romero Carrillo.

Tras sostener una reunión en la alcaldía con todos los regidores, la edil reclamó que su informe con motivo a los 100 días de gobierno, realizado a finales de diciembre, no generó la expectativa planeada.

No obstante, en la grabación con duración de un minuto con 36 segundos, Ángel Roldán cuestionó el trabajo de la regidora Lorena Romero. Textual le dijo: “¿Tu qué has hecho?... trabajas en tu tienda, pero tu trabajo es aquí, no en tu tienda”.

Fue así que la regidora se defendió de los señalamientos, pero en respuesta el presidente la encaró. No solo eso, igual la intimidó al elevar su voz ante los demás ediles.

