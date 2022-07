Alcalde de San Pablo del Monte se dice “apenado” por violencia

Raúl Tomás Juárez Contreras, alcalde de San Pablo del Monte, puntualizó que como presidente, ciudadano y padre de familia, me siento apenado por los hechos, al referirse al acto de violencia en el que estuvo involucrada María del Rocío Epazote Guzmán, presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Local Investigará gobierno agresión cometida por presidenta del DIF, en San Pablo del Monte

En un comunicado oficial en el que anunció la destitución de la funcionaria por las agresiones en contra de Matilde N., emitido la tarde de este miércoles 27 de julio, el alcalde desaprobó la violencia generada la mañana del pasado lunes por su esposa, los cuales han causado malestar social.

Entérate:➡️Destituye alcalde de SPM a Rocío Epazote como presidenta del DIF; la CEDH ya inició una queja

Asimismo, Juárez Contreras exhortó a María del Rocío Epazote Guzmán y a Matilde N., la joven agredida, a dialogar para resolver sus diferencias.

En el documento girado por el ayuntamiento se puede leer: al ser un tema de interés público, independientemente de lo que se trate y los motivos que llevó a ese lamentable acontecimiento en un espacio que no forma parte de la presidencia municipal, he tomado la decisión de realizar algunos cambios en el Sistema Municipal DIF, pues la atención a la población no debe desatenderse, por tal motivo.

Policiaca Presidenta del DIF de San Pablo del Monte, agrede a una mujer

Te recomendamos:➡️Recorre el “Pollo” los barrios de SPM

Separa a agresora del cargo

Mediante el documento quedó firme su postura de separar del cargo a la funcionaria honorífica: comunico que la C. María del Rocío Epazote Guzmán, no continuará como Presidenta Honorífica en esta instancia, con la finalidad de atender las diferentes acciones jurídicas que puedan presentarse.agregó que las actividades en esa dependencia municipal continúan desarrollándose de manera normal a favor de la ciudadanía y convocó a quienes integran la administración municipal a redoblar esfuerzos por el bien de la población de San Pablo del Monte.

LEE MÁS: ⬇️

Policiaca [Video] Presidenta del DIF es exhibida por agredir a una joven mujer, en San Pablo del Monte

Municipios San Pablo del Monte insiste en delimitar territorio con Puebla