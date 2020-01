Alcalde de Tecopilco debe probar acusaciones: Mayra Vázquez

La diputada de Movimiento Regeneración Nacional, Mayra Vázquez Velázquez, exigió al alcalde de San Lucas Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez Morales, que compruebe que pretendió alterar facturas -como lo sostuvo públicamente- para la aplicación del fondo de “Fortalecimiento al Campo” que la comuna ejecutó en 2019.

La congresista refirió que esperará a que el presidente municipal emprenda las acciones legales correspondientes por sus dichos, para que pueda dar una respuesta ante las instancias pertinentes.

En días pasados, Olaf Jonathan Vázquez Morales argumentó que ya promovió una denuncia ante Fiscalía Anticorrupción, en la que acusó a la legisladora del intentar alterar facturas en la adquisición de herramientas para los campesinos.

Ante esta situación, Vázquez Velázquez comentó que “si hay video, si hay audio como él lo dice, yo espero que no esté editado porque entonces estaría incurriendo en otro tipo de situaciones”.

Agregó que “si a mí algo no me gusta y veo que hay un tema de corrupción como él lo marca y en el momento si mi actuar es impecable, en ese momento lo denuncio, yo no espero desde julio hasta enero para denunciarlo”.

En torno a que este ejercicio fiscal no destinó recursos para San Lucas Tecopilco, como parte del Programa de Resarcimiento de las Finanzas Municipales, dijo que otros dos de sus homólogos apoyaron a la demarcación, por lo que no se quedó sin fondos, y negó que esto haya sido una actitud de revanchismo.

Para 2020 el municipio de Tecopilco ejercerá un recurso de 2.5 millones de pesos, de fondo creado por el Congreso local.

