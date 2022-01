Alcalde de Tlaltelulco, incumple en renovar alumbrado de la vía corta

El presidente de Tlaltelulco Marco Antonio Pluma Meléndez, incumplió la promesa hecha con los ciudadanos que representa de rehabilitar todo el sistema de alumbrado público del municipio.

Municipios En Tlaltelulco, niegan apoyo a funcionarios

En conferencia de prensa, el alcalde emanado del Partido Verde Ecologista dijo que a principios de noviembre vamos a renovar todo el alumbrado público.

Detalló que serían un promedio de mil 400 las lámparas a renovar y aseguró que, de lo contrario, puede venir la ciudadanía a exigir y decirme que no sirvo, incluso pedir que me retire… yo no tengo ningún problema.

Ante los medios y el pasado 5 de octubre, donde hubo una protesta de funcionarios, el munícipe agregó que yo vengo a servir a mi municipio y resultamos hemos dado… y seguiremos dando.

En un recorrido, El Sol de Tlaxcala constató que la promesa de rehabilitar todo el alumbrado público no ha sido cumplida por Marco Antonio Pluma Meléndez.

Tan solo en la carretera federal Vía Corta, en el tramo que comprende del Mercado Nuevo a Xiloxoxtla y que es jurisdicción de La Magdalena, hay un promedio de 250 lámparas sin funcionar.

Incluso, solo están los postes de metal colocados literalmente sin luminarias y algunos ni están pintados. En ese sentido, ya va más de un mes que el ayuntamiento no trabaja para mejorar este servicio público.

Lo grave, es que la falta de lámparas convierte este tramo en penumbras, pues durante las noches falta visibilidad entre los conductores. Además, se convierte en una “zona roja” propicia para asaltos o robos.

Por otra parte, a finales de octubre retiraron cerca de 90 lámparas.

El alcalde aseguró que, de no cumplir, puede venir la ciudadanía a exigir y decirme que no sirvo, incluso pedir que me retire… yo no tengo ningún problema, dijo.

