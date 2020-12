Alistan trueque de ropa en la capital

Ante el impacto económico generado por la pandemia de Covid-19, el colectivo Tianguis del Trueque alista un intercambio de prendas de vestir exterior para que la población no afecte su bolsillo en temporada decembrina.

Y es que en la recta final del año, muchas personas tienen la costumbre de comprar o regalar ropa para las fiestas navideñas, pero ante la situación económica ofrecerán la alternativa de efectuar un trueque de prenda por prenda.

Al respecto, Jessica Vázquez Reyna, coordinadora del colectivo Tianguis del Trueque, precisó que las piezas deben estar en buenas condiciones para poder intercambiarlas el próximo cinco de diciembre en Ocotlán, municipio de Tlaxcala.

Indicó que solo será ropa exterior y debe ir lavada, doblada, sin manchas o roturas, que cumplan con calidad y funcionalidad, de ahí que serán revisadas por los organizadores antes de ingresar al evento.

Explicó que casi todas las personas tienen prendas que ya no usan y llevan guardadas varios años, lo que favorece a que se dañen, pero el intercambio es una opción para rotar esa pieza y adquirir otra.

Precisó que no se manejará dinero en efectivo, por lo que pretenden retomar esta práctica ancestral que está en riesgo de perderse. La organizadora no descartó efectuar una campaña de recolección de ropa invernal para personas de escasos recursos, pero en esta ocasión no cuentan con un destinatario, de ahí que solo será cambiar una prenda por otra.

Los interesados pueden solicitar mayor información al número telefónico 246 221 2639.

HORARIOS

El trueque de ropa será el 5 de diciembre de 15:00 a 17:00 horas en calle Malinche sin número, en Ocotlán, municipio de Tlaxcala, en contra esquina del Instituto Morelos.

