Ambulantes de la capital, otro sector afectado por aumentos en impuestos

Los vendedores ambulantes también han sido afectados por el incremento de tarifas impuestas por el ayuntamiento de Tlaxcala, pues revelaron que la mensualidad para poder comercializar sus productos pasó de 400 a 900 pesos.

Municipios Retrasan en Capam de la capital pago de quincenas

El aumento notificado por las autoridades municipales afectó los ingresos de este sector que se ubica en la zona centro de la Capital, pues para pagar el alto costo tuvieron que elevar el precio de los insumos y productos que ofrecen, compartió una vendedora de tamales.

Lee más: ➡️ Registra la Capital alza desmedida en impuestos; aumentos de hasta 200 %

Dijo que con la llegada del presidente municipal, Jorge Corichi, la tarifa para vender fue aumentada en más del doble, aunque muchas personas optaron por pagar, otras, como en su caso, decidieron acercarse a la alcaldía capitalina para pedir un descuento.

Municipios Pago digital de predial incrementa en la capital

“Fui a hablar con el director de comercio del ayuntamiento de Tlaxcala para pedirle que me apoyara con la tarifa para seguir vendiendo, me dejó el pago en 600 pesos y cubrí el monto hasta febrero, pero de ese mes a la fecha no le han cobrado a ningún comerciante”, aseguró.

Continúa leyendo: ➡️ Estos productos y servicios aumentan su precio con la llegada del 2020

Un comerciante de artesanías, quien también omitió su nombre por temor a represalias, dijo que para trabajar en la Plaza San José debe realizar un pago de 400 pesos, pero solo tiene permitido instalarse cada sábado y domingo, por lo tanto, cada día le cuesta 50 pesos.

Local Seguridad favorece las inversiones: Virgilio Medellín

“Las autoridades no nos dieron una razón por el incremento de tarifas, anteriormente pagábamos 200 pesos, ahora son 400 pesos al mes, es injusto pagar tanto porque es para trabajar y llevar un sustento al hogar”, lamentó.

Más información: ➡️ Proponen impuestos a la riqueza en bienes superiores a 10 mil mdp

Agregó que los vendedores de helados y globos deben pagar 900 pesos al mes, lo que significa que al día cubren un monto de 30 pesos, pero tienen permitido trabajar de lunes a domingo.

Mencionó que los traen “arriba para abajo” porque no les han dicho nada concreto respecto a los altos costos que deben cubrir.

Local No hay dificultades económicas en el gobierno estatal: David Álvarez

Los vendedores ambulantes deben pagar en promedio 50 pesos por día para poder laborar en la zona centro de la capital.

TE RECOMENDAMOS ⬇️

Local Ordenará Tlaxcala el territorio de sus municipios; arrancan en cinco





Local Resurgen protestas en Día del Trabajo; fueron suspendidas por pandemia