Amenazan a edil de San Lorenzo Soltepec, Tlaxco

Guadalupe Pelcastre, presidenta de comunidad de San Lorenzo Soltepec, denunció que recibió amenazas de muerte de un sujeto que ha sido procesado dos veces. Señaló que procedió con el apoyo del Comité de Vigilancia y de la policía municipal de Tlaxco,

“para detener, -en flagrancia- de una persona que estaba cometiendo un delito federal”.

Local

No te pierdas:➡️ Información falsa impidió sanitización, en Tlaxco

La también abogada de profesión explicó que solo hay dos formas de detener a una persona, en flagrancia o mediante una orden por mandato judicial. “Queda muy claro que el sujeto fue detenido en flagrancia, pero yo, por creer en la Fiscalía, aporté mis conocimientos para que lo procesaran, ahora que lo dejaron libre, me amenazó de muerte junto con mi familia”, reiteró.

Entérate:➡️ Sin la alcaldesa, inicia transición en Tlaxco

La representante popular dio a conocer el hecho, durante el Primer Foro de Seguridad Pública al que asistieron jefes policiales de Puebla y Tlaxcala.

“Si mañana encuentran mi cuerpo tirado, el responsable tiene nombre y apellido, él me dijo: te va a cargar la chingada porque te sientes muy fregona... no le debo dinero a nadie, que no pase lo mismo del ingeniero Serrano, yo solo trabajo para la gente que medio su confianza.

Local Día Mundial del Medio Ambiente | Contaminados los 25 ríos de Tlaxcala

Lee más:➡️Da pueblo de Tlaxco último adiós a José

En este sentido, Guadalupe Ballesteros Arellano, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le ofreció apoyo de la SSC. Aclaró que si la presidenta de comunidad lo acepta, dará seguimiento al caso, hasta esclarecer los hechos.

Comentó que hará llegar un equipo de profesionales que garanticen la protección de la abogada quien se desempeña en servir a la ciudadanía.

DENUNCIA

No te pierdas:➡️ En Tlaxco, turismo y religión se unen en “La Ruta de la Fe”

La representante popular dio a conocer el hecho durante el Primer Foro de Seguridad Pública al que asistieron jefes policiales de Puebla y Tlaxcala.





CONTINÚA LEYENDO:⬇️

Municipios Combate Tlaxco narcomenudeo

Policiaca Hallan en Xaloztoc restos de una mujer

Local Registra Sesa 8 casos positivos y cero defunciones de COVID-19 en Tlaxcala