Analiza Raúl Juárez problemas de SPM

Raúl Tomás Juárez Contreras, coordinador de unidad del Partido Nueva Alianza en San Pablo del Monte, sostuvo que los principales problemas a tratar en su comuna son la seguridad, límites territoriales, educación, vialidad y desarrollo urbano.

Enfatizó que, para darle solución, su expectativa más grande es que la gente exprese sus ideas con respeto, que se interese por participar políticamente en esta tarea de elegir a un buen representante para San Pablo del Monte y “analizar problemáticas, proponer soluciones, porque las buenas acciones vienen de la gente”.

Añadió que por eso “hoy en día soy orgullosamente coordinador municipal de unidad del Partido Nueva Alianza, porque aquí he encontrado un equipo de ciudadanos participativos, de gente con sueños, con metas, pero sobre todo honestos y comprometidos con sacar adelante a nuestro municipio”.

“El Pollo”, como es conocido en este poblado del sur del estado sostuvo que hay mucho por hacer por su comuna y resaltó que tiene la iniciativa de luchar por encabezar a la nueva generación en la administración pública municipal.

Agradeció el apoyo de la gente, ya que “cada día recibo muchos mensajes de propuestas reales para San Pablo y eso me dice que está interesada en participar, interesada en levantar la voz ante las necesidades y es el momento ideal, porque estamos construyendo un proyecto nuevo y a la medida de nuestro municipio”.

Juárez Contreras subrayó que cree firmemente en su persona y en sus capacidades, “soy un hombre fuerte, con ideas positivas, soy empresario, me gustan los retos, me gusta aprender cada día y disfrutar de las pequeñas y grandes cosas que nos da la vida”.

Informó que desde muy joven trabaja en equipo con su familia y “no me da pena decirlo, la gente de San Pablo me conoce, tengo una empresa avícola, vendo pollos, por eso me dicen El Pollo, pero esta empresa ha comenzado desde abajo como muchas otras, de la nada, con mucho esfuerzo y muchos sacrificios, sobre todo con ganas de salir adelante y hoy puedo decir que es una empresa que está brindando sus frutos a favor de muchas familias que trabajan ahí en la Divina Providencia”.

Raúl Tomás Juárez, coordinador de unidad de Nueva Alianza, es un sanpablense de 41 años de edad, casado y padre de tres hijos.

