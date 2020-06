Analizan importancia de prevenir contagios

A tres meses del inicio de la pandemia por la Covid-19 es fundamental sensibilizar a la población para seguir las medidas de higiene que ayudan a prevenir los contagios del nuevo coronavirus, lo que permitirá retomar la vida normal de manera más rápida, señaló Anabell Ávalos Zempoalteca, presidenta municipal de Tlaxcala.

Fue en una charla efectuada en las instalaciones de la presidencia municipal, donde la alcaldesa mencionó que la pandemia ha traído repercusiones económicas y sociales, de ahí la importancia de compartir una serie de recomendaciones preventivas que efectuó el exsecretario de Salud local, Julián Velásquez Llorente.

En su intervención, Velásquez Llorente dijo que la pandemia tiene grandes consecuencias en la salud individual y colectiva, lo que impacta en la economía, relaciones familiares y sociales, por lo que es indispensable seguir las indicaciones de las autoridades de salud para impedir la propagación del nuevo coronavirus.

Precisó que hasta el momento no existe una vacuna que permita a la población protegerse de una infección de la Covid-19, además de que los humanos no tienen antecedentes de contagio de este virus, por lo tanto no poseen anticuerpos que los protejan de manera natural de esa infección.

Explicó que el nuevo coronavirus entra al cuerpo por las vías respiratorias, como la nariz, boca y hasta por las conjuntivas de los ojos, por ello emitió tres recomendaciones básicas: mantener la sana distancia para evitar la vía de transmisión más frecuente que es la aérea por las gotitas de saliva emitidas al hablar, toser y estornudar; la segunda es el uso de cubrebocas, principalmente en espacios públicos y evitar lugares cerrados que amplían la posibilidad de contaminación; la tercera es el lavado frecuente de manos, en promedio siete veces al día y con mayor incidencia al tocar objetos que posiblemente estén contaminados y que pueden encontrarse en mercados y lugares públicos.

Velásquez Llorente dijo que el tema del nuevo coronavirus se debe tomar muy en serio, pues actualmente no existe un tratamiento eficaz a nivel internacional y no hay medicamentos que muestren una efectividad real ante este virus, por lo que pidió no recurrir a remedios caseros o automedicarse.

Finalmente, aseveró que la alimentación balanceada y el ejercicio favorecen la producción de anticuerpos, lo que debe ser complementado con la sana distancia y el lavado frecuente de manos.

