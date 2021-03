Anuncia Julio César Hernández separación del cargo

Sin precisar fecha, el presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, anunció que solicitará licencia al cargo para participar en el presente proceso electoral.

Conmemora Apizaco 155 aniversario de su fundación

“El viaje de 50 meses ha llegado a muy buen puerto”, sostuvo al encabezar el 155 aniversario de la fundación de Apizaco en la explanada del Parque Cuauhtémoc.

Ante integrantes del Cabildo e invitados especiales de los gobiernos federal y estatal, el munícipe apizaquense calificó a 2021 como un año endémico que ha dejado los ojos secos a miles de tlaxcaltecas por la terrible pandemia por Covid-19.

Lo anterior –dijo- obligó a un cambio de estrategia en la forma de gobernar y al autonombrarse como un alcalde aprehensivo, también pronto en la toma de decisiones.

#Cultura | La Libertad festeja los orígenes de Apizaco con una muestra fotográfica https://t.co/X8n4bMS9cr #Arte #Historia #Crónicas — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 1, 2021

“Siempre pensé para actuar y siempre actúe pensando. Debo confesarles que fueron muchas las ocasiones que sentí que me abandonaban las fuerzas, pero el afecto de mi familia, el apoyo de mi equipo de trabajo y el amor del Creador siempre me hicieron salir adelante”.

Y agregó: “hoy sería una felonía darnos por vencidos y con ello fallarles a nuestros padres fundadores. Si eso hubiese creído el padre Marcial Águila cuando edificó nuestra Basílica de la Misericordia, no tendríamos esa pletórica basílica hogar de nuestra madre protectora… si no hubiese sido por el esfuerzo de los fogoneros, maquinistas y sobrestantes que todos los días trabajaron y no claudicaron en ese esfuerzo por crear Apizaco, nuestra ciudad no existirá más”.

Dan nuevo rostro a San Rafael Atlixtac, Apizaco

Reconoció a los empresarios y comerciantes de Apizaco que ante la intempestiva pandemia, no han bajado los brazos ante esta “mala racha” que aún no termina.

Julio Hernández señaló que los políticos no pueden quejarse, para eso está el pueblo al que se deben y resaltó que hereda cientos de acciones tangibles e intangibles a su sucesor, y otras tantas germinarán en un corto, mediano y largo plazo.

“Debo decirles que cada que escuchó el silbato de la Máquina 212, mi corazón palpita con más fuerza, como una máquina de vapor que bombea fuerza, esperanza y muchas ganas de progresar… aquí nací y al igual que mis antepasados, acá deseo morir. Este viaje de 50 meses está llegando a su fin, deja un saldo presentable y reconozco que no fue sencillo”, agregó.

Antes, el Cronista Mario Bojalil Bojalil dio una reseña de la fundación y resaltó que “Apizaco nació entre rieles y está forjado entre acero y durmientes, ‘ciudad modelo’ que siempre ha destacado por enfrentar con valor las adversidades pasadas y presentes”.

Hizo una mención especial para las familias que por la pandemia han perdido a parte de sus integrantes y confío que Apizaco, Tlaxcala y Mexico saldrán adelante de la pandemia.

