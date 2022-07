Aparece alcalde de Xaltocan y anuncia disolución de su cuerpo policiaco

A casi 72 horas de los violentos sucesos ocurridos en el municipio de San Martín Xaltocan, el alcalde José Luis Hernández Vázquez reapareció y -en breve entrevista- anunció la desaparición de toda la plantilla que conforma el cuerpo policiaco.

El presidente municipal reabrió este miércoles las instalaciones de la alcaldía que fueron cerradas por temor a ser vandalizadas, como ocurrió el pasado domingo con el inmueble que ocupa la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, además de las patrullas, motocicletas y una ambulancia descompuesta.

De entrada, el munícipe expresó que los servicios básicos, entre ellos la recolección de basura, han sido retomados con normalidad, al igual que los trámites administrativos, además confía en que la población se conducirá con civilidad.

Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Debido a los hechos que sufrió nuestro municipio el día domingo, ayer tomé la decisión de despedir a todos los oficiales, desde el director… ya hicimos la petición para que el Gobierno del Estado nos apoye con policía, expresó.

Manifestó que en los próximos días emitirá una convocatoria para que se reclute a 26 nuevos elementos que conformen el nuevo cuerpo policiaco, que cumplan con su labor de proximidad social y agregó que los oficiales que enfrentan un señalamiento de abuso de autoridad, continuarán su proceso legal toda vez que no voy a encubrir a nadie ni a desviar el proceso de la investigación.

No obstante, el alcalde no refirió las condiciones laborales en las que serán despedidos los oficiales ni mucho menos si serán liquidados conforme a Derecho para no enfrentar demandas en detrimento de las finanzas municipales.

Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Por lo ocurrido el 17 de julio, el alcalde anunció que la Síndico Municipal, Araceli Pérez Lozano, será la responsable de hacer la denuncia penal como representante legal de la administración, aunque reveló que me he tratado de comunicar con la compañera, sin embargo no he tenido comunicación real, pero en el proceso que ella haga tendrá que cuantificar los daños de todo.

Cabe recordar que la síndica Araceli Pérez y el alcalde José Luis Hernández enfrentan conflictos internos al acusar la representante legal que no es tomada en cuenta para todos los temas que conciernen al gobierno municipal, de ahí su negativa en reiteradas ocasiones para firmar la cuenta pública.

