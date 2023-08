Apena a primer regidor de San Pablo del Monte participar en la administración municipal

Aunque dejó que la ciudadanía juzgue el desempeño de la actual administración pública de San Pablo del Monte, el primer regidor Sergio Mendoza Cano reconoció que le da pena estar en la administración.

Luego de participar como mediador para la liberación de la Carretera Vía Corta Puebla-Chiautempan, a la altura de su municipio, lo que ocurrió a la 01:30 horas de ayer martes, el representante popular comentó que los problemas actuales, en los barrios de San Cosme y San Pedro, se han acrecentado por falta de atención del alcalde Raúl Tomás Juárez Contreras.

A mí me da pena estar dentro de esta administración, independientemente de lo que pueda decir, la ciudadanía es el mejor calificador, para qué voy a decir estamos bien o estamos mal, me dé pena o no estamos acá y asumimos la responsabilidad, lo que nos corresponde, enfatizó.

Añadió que a la ciudadanía no la pueden engañar tan fácilmente, “porque va teniendo conocimiento, ahora que puede acceder por medio de medios electrónicos”.

Mendoza Cano, quien representa al Partido Revolucionario Institucional, señaló que el presidente municipal debe apostar al diálogo con los inconformes y llegar a una solución, “aquí lo importante es dar los servicios a la ciudadanía”.

Comentó que la petición de los vecinos inconformes, de destituir a los presidentes de comunidad de San Cosme y San Pedro, no está al alcance del cabildo, por lo que deben llegar al Congreso del Estado para buscar salida a sus quejas.

Señaló que en San Cosme acusan a su autoridad de hacer uso de los recursos como el camión de la basura, del que dicen “lo tiene trabajando en la Central de Abasto de Puebla, y nunca ha rendido cuentas”.

Refirió que los quejosos tienen documentado que el recolector de la comunidad levanta basura en el vecino estado, “es un problema en el que los inconformes mencionan que la unidad sale del estado y a la comunidad no se le rinde informe; además hablan que de 60 a 80 pipas diarias extraen del pozo del agua, por lo que, si no frena esto el presidente se le va a salir de control, e irán contra él”.