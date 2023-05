Apizaco y Tlaxcala, con más denuncias por maltrato animal

Los municipios de Apizaco y Tlaxcala concentran el mayor número de denuncias vecinales por maltrato animal, desde la entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal, dijo el director de Planeación y Coordinación Estratégica de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, Emilio de la Peña Aponte.

Local [Actualización] Vigilará Comisión el dinero de Xicohtzinco

Detalló que en la dirección a su cargo planea y sintetiza la información recibida de otras direcciones, por ello, conoce en torno a las denuncias efectuadas por malos tratos a los llamados “lomitos” y “michis”.

No te pierdas: ➡️ Pendiente tipificar como delito el maltrato animal en Tlaxcala

“Se han realizado las diligencias apropiadas y procedimientos sancionatorios, en contra de personas que han trasgredido los derechos de aquellos seres vivos, pues están previstos en la legislación estatal, entonces, vamos a continuar de esa manera, porque es parte de la agenda verde de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros”, dijo.

Local Gobierno de Tlaxcala, comprometido con el bienestar animal

Prefirió no dar un número de quejas, para no caer en errores, pero sostuvo que en Apizaco y Tlaxcala han ejecutado el mayor número de diligencias, gracias a los reportes vecinales, aunque no siempre son reales. “Agradecemos a la ciudadanía por denunciar, pero los exhortamos a no confundir problemas vecinales con asuntos donde realmente se advierta un maltrato animal, pues desgastamos recursos humanos y materiales”, puntualizó.

De la Peña Aponte recordó que una ocasión acusaron maltrato animal en una unidad habitacional y al llegar los inspectores, se percataron de un canino pequeño, encerrado, por ello ladraba todo el día, lo cual molestaba a los vecinos, pero nunca presentó condiciones de maltrato, carencia de agua o alimento, solo extrañaba a sus dueños.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

SIN DENUNCIAS PENALES

El director de Planeación aseguró que pese a las denuncias recibidas, muchas de ellas las han solucionado con recomendaciones o apercibimientos hacia los dueños, sin la necesidad de llegar a denuncias penales.