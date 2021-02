Aplica Capital descuentos en el retiro de inmovilizador

Aunque podrían ser molestos, los inmovilizadores son oficiales de acuerdo al Reglamento de Parquímetros del Municipio de Tlaxcala.

Encontrar la “araña” en el neumático del automóvil implica un desembolso, pero mediante la Dirección de Parquímetros del ayuntamiento capitalino, se aplican descuentos de hasta el 30 % de descuento para el retiro del equipo y afectar lo menos posible a la economía familiar.

En ocasiones, hay motivos que obligan al usuario a superar el tiempo pagado por estacionarse en las calles céntricas de la capital, de ahí que pueden exponer su situación con el responsable del área y hacer efectivo el descuento, aseveró Rafael Herrera Urzúa, responsable de Parquímetros.

Mencionó que están colocando un número mínimo de inmovilizadores a personas que no efectúan el pago y a quienes se resisten a seguir la regla implementada por el ayuntamiento capitalino.

“El equipo es colocado a quienes ocupan un cajón y no pagan el tiempo de estacionamiento, tenemos trato con las personas, incluso a los turistas los apoyamos para no multarlos porque muchas veces no tienen el conocimiento del pago de parquímetro”, dijo.

No obstante, compartió que existen casos en que los usuarios son originarios de la entidad y no efectúan el pago, ante su omisión proceden a inmovilizar el vehículo.

La sanción para retirar un inmovilizador es de 160 pesos en la capital, pero con el descuento de hasta el 30 % el pago sería de 115 pesos.

