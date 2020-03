Aplican estrategias para evitar Covid-19, en Zacatelco

Como parte de las medidas de seguridad conforme a la Coordinación de Salud, Patricia Mendizabal, titular de la misma, en entrevista, comentó que en temas relacionados a la salud, Zacatelco se está preparado para implementar estrategias y metodologías de contingencia por el Covid-19.

Municipios Suspenden actividades instituciones de Zacatelco

Expresó que el personal que labora en el ayuntamiento de Zacatelco, continuará trabajando bajo acciones preventivas como el uso de gel antibacterial, que beberán aplicarse tanto trabajadores como visitantes que llegan a realizar algún trámite a la dependencia, también deberán evitar el saludo de mano y beso entre los integrantes del ayuntamiento como medida de prevención e higiene ante esta situación.

¿Quiénes son más vulnerables a la infección por el nuevo coronavirus?



Lee la nota aquí➡ https://t.co/QDX3uEsrjT#Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/wpBcyOhBvt — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 17, 2020

Recalcó que es importante crear consciencia en la gente, ya que es un tema que no se debe tomar a la ligera; de igual manera indicó que lo recomendable es no salir de casa, solo si es en caso de emergencia y no exponer a menores de edad ni a los adultos de la tercera edad.

Es de mencionarse que en días anteriores se dieron a conocer, por medio de las redes oficiales del municipio, las medidas preventivas al cerrar temporalmente bibliotecas públicas, la Galería de Domingo Arenas, el Polideportivo y el Santuario del Ajolote, entre otros sitios.

Municipios Instituto Libertad de Zacatelco no pospuso clases

Por último, la coordinadora de Salud expresó las siguientes recomendaciones a toda la ciudadanía, con la finalidad de contener lo más que se pueda el contagio del Coronavirus, entre las que resaltan: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial; al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar.

Mencionó que es de suma importancia quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.) así como evitar en lo posible el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.

Resaltó que en caso de presentar dichos síntomas no es conveniente auto medicarse lo correcto es presentarse al doctor o llamar al número de emergencia 800 0044 800.

El personal que labora en el ayuntamiento de Zacatelco, continuará trabajando bajo acciones preventivas

🔴#LoMásBuscado Ante el coronavirus, aquí estos tips de limpieza para tu hogar



Los detalles en ➡https://t.co/VYjXK998uA#Coronavirus #COVIDー19 pic.twitter.com/xibpKssHCa — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 17, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Tendrán policías de Zacatelco aumento de sueldo

Municipios Permanece cerrado centro turístico ejidal de Zacatelco