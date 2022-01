Aportará Tlaxcala más de 400 mil pesos para la comisión ambiental de la Megalópolis

Este año, el gobierno estatal aportará más de 400 mil pesos para programas, proyectos y acciones ambientales de la Megalópolis que, entre otras cosas, busca cuidar la calidad del aire de seis estados del centro del país.

La Secretaría de Medio Ambiente pondrá en marcha siete programas este año

De acuerdo con el presupuesto de egresos de Tlaxcala, en el ejercicio fiscal 2022, la administración de Lorena Cuéllar Cisneros aportará un total de 401 mil 485 pesos para la comisión ambiental, que la integran la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.

El convenio firmado en administraciones anteriores, establece que del 100 % de las aportaciones que efectué cada entidad federativa, el 60 % será asignado a proyectos que beneficien al propio Estado y el 40 % a proyectos que favorezcan a la Megalópolis.

Sostiene que el dinero que consigne cada entidad deberá ser ocupado para la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Para el caso específico de Tlaxcala, señala que el gobierno en turno está obligado a realizar la aportación económica en un plazo que no exceda del primer cuatrimestre de cada año, por lo que en cada presupuesto de egresos prevén la erogación.

Precisa que en el caso de la entidad se encuentre imposibilitada para cumplir con la aportación de los recursos, deberá informarlo al Órgano de Gobierno a través de la Coordinación Ejecutiva, con la documentación que justifique tal impedimento, para que lo califique, determine e instruya lo conducente.

Sin embargo, declara que de no contribuir, no podrá ser susceptible de contar con el apoyo y financiamiento de los recursos para los programas, proyectos y acciones ambientales, hasta en tanto no acredite haber dado cabal cumplimiento con su obligación.

El convenio precisa que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está obligada a rendir a cada uno de los estados integrantes, un informe pormenorizado respecto del uso, manejo y destino de los recursos señalados.

Para que el convenio nuevamente tenga efecto, la gobernadora Lorena Cuéllar deberá ratificar el acuerdo CAME/01/SESIÓN/2014, adoptado en la primera sesión ordinaria de 2014 o en su caso anularlo, aunque el recurso ya fue etiquetado.

