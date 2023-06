Aprobados, 11 de 52 policías en Ixtacuixtla

De un estado de fuerza de 52 elementos, solo 11 policías aprobaron sus exámenes de control y confianza, los demás aún están en proceso de evaluación, aseveró el director de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Ixtacuixtla, Humberto Barrios Solís.

Aseveró que la corporación la integran 27 hombres y 25 mujeres, de los cuales cuatro tienen el Certificado Único Policial, 14 cuentan con expedientes en revisión y cuatro esperan resultados, entonces, el proceso de exámenes es largo, pero van avanzando a paso firme. “Debemos integrar expedientes, solicitar consulta, revisión de expedientes y una vez completado viene el proceso de exámenes, el de calificación y al final las altas y bajas para fortalecer a nuestro estado de fuerza”, precisó.

El jefe policiaco recordó que cuando los elementos no aprueban sus evaluaciones, “tenemos empezar de nuevo, contratar a nuevo personal, entonces es ahí donde viene la constante rotación de uniformados”.

Por otro lado, admitió que presentó sus exámenes de control y confianza, pero aún no recibe sus resultados, aunque confió en aprobarlos y de esa forma continuar en el cargo y con su carrera policial.

Cumplí con las evaluaciones, me falta saber si los aprobé o no, entonces yo me sumé a los procesos al igual que todos mis compañeros. Insisto, es un proceso largo porque solicité mis evaluaciones en la primera quincena que entré y hasta hace 15 días hice los exámenes, resaltó.

Barrios Solís precisó que el examen se compone de otras evaluaciones, las cuales contribuyen a mantener al personal policiaco municipal con actuación dentro del marco de conducta dictada por la normatividad institucional.

Para el personal de nuevo ingreso, dijo que garantiza se apegará a los principios institucionales de acuerdo al perfil de puesto, derivado de ello, en su caso recibe la certificación correspondiente.

Destacó la importancia de cumplir con los procesos de evaluación, pues con ello fortalecen la credibilidad, eficacia y operatividad en la corporación de seguridad.