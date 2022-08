Árboles de “Cerro de Tepetitla” se morirán

El poco macizo forestal con el que cuenta Tepetitla, está destinado a morir por la plaga del gusano descortezador, toda vez que los propietarios de predios forestales ubicados en “El Cerro” han mostrado desinterés y desconfianza para que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) opere en sus tierras.

La coordinadora de medio ambiente de ese municipio, Miriam Ortega Alvarado aseguró que desde la aparición de la plaga dio parte a las autoridades ambientales del estado y de la federación, quienes sostuvieron reuniones con poseedores, pero no concretaron acuerdos, pues deberían entregar copia de sus escrituras, para integrar el expediente y permiso de saneamiento.

“Las personas tienen dudas, confusiones y miedo, pues si dan copia de sus escrituras temen que les sean arrebatados sus patrimonios, pero no es así, ya se los explicamos y aun así continúan en la misma postura”, declaró.

La funcionaria informó que “El Cerro de Tepetitla” cuenta con una extensión de 2.5 hectáreas, con ejemplares de 30 a 35 años de edad, los cuales en su mayoría están afectados por el escarabajo y la otra parte está amenazada por el avance de la plaga.

Agregó que son 18 los poseedores de predios, de los cuales, solo tres mostraron interés de asistir a las reuniones con el personal de la Conafor, los demás se han opuesto o incluso se sienten agredidos.

“Cuando he visitado a estas personas me dicen que no les interesa sanear los árboles, pues tienen la intención de construir en sus predios, a pesar de que no pueden derribar ejemplares infestados, ya que agravaría la situación, pues la madera necesita ser tratada”, sentenció.

En contraparte, resaltó, la agrupación social denominada “Las faldas del Cerro” se ha organizado para darle atención al problema, pues les preocupa que la totalidad de la cubierta arbolada muera.

