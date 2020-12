Arranca campaña de seguridad vial en Texoloc

“Tránsito seguro, compromiso de todos” es el nombre de la nueva campaña de seguridad vial, emprendida por el Ayuntamiento de Texoloc, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La alcaldesa Maribel Cervantes Hernández reveló que dicho proyecto tiene el objetivo de sensibilizar a la sociedad respecto a los peligros y medidas preventivas que deben tomar los conductores de motocicletas y vehículos al momento de ir al volante.

Municipios Tlaltelulco regulariza su servicio de agua potable

Expuso que mediante una difusión por las redes sociales, la administración de que lidera la alcaldesa hace hincapié sobre la importancia de identificar los riesgos, interpretar las señales de tránsito y hacer el uso adecuado de elementos de protección.

Por ello, comentó que la campaña recomienda utilizar los espejos retrovisores en vez de girar la cabeza, no conducir con una sola mano y mantener siempre una distancia prudente si tienen un vehículo metros adelante.

Local Michoacano elabora guitarras en Totolac

Además, exhortó a que durante las noches no miren luces de los carros que vienen en sentido contrario, procurar no conducir cansado o alterado, evitar las distracciones y no manejar bajo los efectos del alcohol o alguna droga.

La misma campaña promueve mensajes como: ¡Tu familia te espera! y “Respétalos, su familia los espera”, donde incluso puntualizan que estas medias incluye a ciclistas y peatones, pues de practicarlas ayudará a fortalecer la seguridad vial de toda la sociedad.

El número telefónico del área de Seguridad Pública para que reporten cualquier tipo de apoyo que requiera la ciudadanía es 246 312 83 19.

NO DEJES DE LEER:

Círculos Celebró sus 94 años don José Hernández

Municipios Pide ayuntamiento de Tlaxcala reforzar medidas sanitarias, ante semáforo naranja