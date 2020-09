Artesanos reanudan actividades, ante la nueva normalidad

Tras siete meses sin ofertar sus productos por la pandemia, los artesanos ubicados en la Plaza Xicohténcatl, en la capital, reanudaron actividades para llevar un sustento a sus hogares.

Por lo tanto, desde este fin de semana nuevamente se instalarán en dicha plaza, pero lo harán apegados a la nueva normalidad, pues seguirán los lineamientos sanitarios para no propagar el virus.

En entrevista para este Diario, José Luis Fernández Carmona, presidente de la Unión de Artesanos Xicohténcatl A.C., informó que tras varias reuniones con sus compañeros afectados por la situación sanitaria, llegaron a la determinación de efectuar una manifestación pública y pacífica, la cual constó en la instalación de las carpas para vender sus productos.

Indicó que esta determinación fue ante la necesidad de tener un ingreso, pues no era justo que otras actividades no esenciales se encuentren activas y ellos seguían sin poder trabajar. Por lo tanto, no cuentan con la autorización del ayuntamiento de Tlaxcala para vender sus productos.

“Sabemos que tenemos el libre derecho a manifestarnos, así lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además del área de Derechos Humanos y convenios internacionales, nosotros decidimos hacerlo con artesanías, solo nos instalaremos sábados y domingos, pues no queremos corromper la imagen de la ciudad, entre semana dejaremos el espacio libre”, precisó.

Agregó que el sábado fueron instalados 50 artesanos y el domingo unos 90 puestos de los 150 que integran la asociación que preside y que fundó en 2001 con los protocolos formales y legales, así como el pago de impuestos como personal moral ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fernández Carmona puntualizó que antes de reanudar actividades asistieron a un curso impartido por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, para conocer los lineamientos de higiene y aplicarlos durante su jornada, pues deberán cuidarse, pero también a los clientes y el turismo.

“Cada puesto tiene un frasco de gel antibacterial y mantiene la sana distancia, además de que portan el cubrebocas y desinfectan sus espacios de venta, somos artesanos, personas ordenadas y portadores de cultura”, dijo.

Las artesanías que ofertan en la Plaza Xicohténcatl, en la capital, son: madera tallada, textiles de Ixtenco y Chiautempan, joyería orgánica y de autor, filigrana con hilos de metal, aretes, pulsera, trabajos de peletería, modelado en resina, platería y talavera, entre otros.

27 años tiene la Plaza Xicohténcatl, en la capital, fue fundada en febrero de 1993.

