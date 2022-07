Asistirán chivarrudos de Santa Cruz Quilehtla a congreso nacional

Un grupo formado por diez personas representará a Tlaxcala en el Congreso Nacional de Santa Cruz Quilehtla, a efectuarse a finales de este mes en el estado de Nuevo León. El evento es organizado por el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, informó Jacinto Grande Rojas, maestro que viajará con la delegación estatal. Comentó que esta actividad tendrá la participación de exponentes de todo el país.

La agrupación se presentó en el municipio de Santa Cruz Quilehtla, donde se tomó la foto oficial en las vías del tren y posteriormente se trasladó al centro de la comuna.

La representación lo hará vestida de chivarrudos. “La salida será el 29 de julio para que el 30 estemos en el desfile de congresistas vestidos de chivarrudos, así bailarán”, mencionó Grande Rojas, quien ha dado 45 años de su vida a la danza folklórica.

Jacinto Grande, una vida dedicada a la danza

El docente jubilado, Jacinto Grande, se desempeñó en educación artística en las escuelas José Vasconcelos y Domingo Arenas, esta última frente a grupo, en Zacatelco, además de dedicar 16 años en secundaria como maestro de danza.

Actualmente colabora en el municipio de Danza con la formación de un grupo de danza infantil y alista uno de adultos. “La danza es un orgullo para mí, al principio no me gustaba bailar, no sabía, cuando me invitaron entré y me fue gustando, eso ocurrió cuando tenía 21 años de edad”, recordó.

Mencionó que participó en la escuela Centro Oral no. 46 en la ciudad de Tlaxcala y de ahí viajó a la Dirección de Educación Artística en la Ciudad de México para cumplir con un proceso de mejoramiento profesional en la danza folklórica mexicana.

El 30 de julio, danzantes tlaxcaltecas vestidos de chivarrudos, pondrán en alto el nombre del estado, en un evento de danza nacional, a celebrarse en Nuevo León





