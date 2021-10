Asumen cargo tres jueces municipales, ante el pleno del TSJE

En sesión ordinaria de Pleno, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), Héctor Maldonado Bonilla, tomó protesta a tres personas que cumplieron con los requisitos para el cargo de Juez Municipal.

Se trata de los abogados Julio Cadena Xochihua, Leonardo Morales Ahuatzi y Gustavo Sánchez Juárez, de los Ayuntamientos de Papalotla, La Magdalena Tlaltelulco y San Luis Teolocholco, respectivamente.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 154 y 155 de la Ley Municipal del Estado, y 2Bis Fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala.

Los requisitos de Ley para recibir el nombramiento, consisten en presentar título y cedula profesional, así como la copia certificada del acta de Cabildo en la que fueron designados como Juez Municipal.

Además, deberán presentar la Carta de No Antecedentes Penales, de No Recomendación emitida por la Comisión Estat al de Derechos Humanos (CEDH), de No Inhabilitado, así como constancia de radicación y acta de nacimiento.

