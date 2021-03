Asumirá regidor Carlos Hernández alcaldía de Apizaco

Apartir de este viernes 5 de marzo, el regidor Carlos Hernández Castillo asumirá la presidencia municipal de Apizaco de forma interina, al solicitar el alcalde Julio César Hernández Mejía licencia al cargo por tiempo indefinido para participar en el presente proceso electoral.

Municipios Reconocen a “Naranja” por 38 años de servicio

Información extraoficial refiere que Julio Hernández, líder de la Asociación de Alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN) y destacado cuadro de ese instituto político, aspira a contender como candidato al Distrito Electoral Federal número 1.

Ante la temporada de calor pide @SesaTlax no relajar medidas preventivas por #Covid-19https://t.co/A4ynOiNmO7#MedidasSanitarias #Local #Salud pic.twitter.com/saMr4fofZI — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 3, 2021

La Secretaría del Ayuntamiento convocó a una Sesión Extraordinaria de Cabildo para las 18:00 horas de ayer, en la que Julio César Hernández presentó su solicitud de licencia temporal.

Municipios Anuncia Julio César Hernández separación del cargo

Integrantes del cuerpo edilicio avalaron por mayoría de votos que el quinto regidor independiente, Carlos Hernández Castillo, asumiera el cargo que Julio César Hernández protestó el pasado 1 de enero de 2017, tras su triunfo en las urnas en la elección de 2016.

Además de Julio César Hernández Mejía, los regidores Pablo Badillo y Justino Hernández también presentaron su solicitud de licencia al cargo, al aspirar a la candidatura de sus respectivos partidos políticos -PAN y Morena- para la presidencia municipal para el periodo 2021-2024.

CUMPLÍ CON APIZACO: JULIO HERNÁNDEZ

En breve entrevista, el alcalde Julio César Hernández manifestó que el Cabildo, como máximo órgano del Ayuntamiento, eligió a quien será el presidente municipal interino, tal y como lo prevé la Ley Municipal.

Se secan represas por falta de lluvias | Por estiaje registraron evaporación unas 100 hectáreas de espejo de agua en dos años...https://t.co/SQsxveWWCd#Lluvias — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 3, 2021

“Quiero agradecer a la ciudadanía por la oportunidad que me dieron para representarlos y los resultados hoy están a la vista. Soy un orgulloso apizaquense, hijo de transportistas que por muchos años se esforzaron todos los días para salir adelante… ahora viene un proyecto nuevo en mi vida y espero sea útil para la ciudadanía. No dejo un municipio incendiado o con problemas sociales, hay gobernanza, hay progreso y eso se ve en la calle”.

Municipios Conmemora Apizaco 155 aniversario de su fundación

Y agregó: “Como siempre daré la cara y caminaré por las calles haciendo compromisos porque yo no prometo nada, las audiencias ciudadanas de todos los martes fueron una labor muy desgastante, pero hoy me dan la solvencia moral de andar en la calle, saludar a mucha gente con gusto, con afecto y sin rencores porque cumplí con Apizaco. No me iré de mi bello pueblo porque aquí nací y como mis antepasados, también aquí quiero morir, aquí soy alguien y aquí están mis amigos y mi hermosa familia, ojalá Dios me otorgue la dicha de terminar aquí mis últimos días”.

La Secretaría del Ayuntamiento convocó a una Sesión Extraordinaria de Cabildo para las 19:00 horas de ayer, en la que Julio César Hernández presentó su solicitud de licencia temporal.

No terminará en 2021 pandemia: ciudadanos | Existen varios factores que están relacionados a ello como es la vacunación contra el virus SARS-CoV-2...https://t.co/ICF42iHXjl#Covid19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 3, 2021

Continúa leyendo:

Municipios Dan nuevo rostro a San Rafael Atlixtac, Apizaco

Cultura La Libertad festeja a Apizaco