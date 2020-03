Atenderá Xicohtzinco demandas laborales

El municipio de Xicohtzinco dará atención a cuatro demandas laborales que presentaron el igual número de expolicías, con el objetivo de que no se conviertan en laudos laborales, adelantó el alcalde José Isabel Badillo Jaramillo.

En entrevista, aseveró que las demandas se presentaron en esta administración, pues los efectivos alegan despidos injustificados cuando no fue así, sin embargo, declaró que su administración está dispuesta a cubrir los pagos razonables de las demandas para que no se conviertan en “una bola de nieve”.

“Lo que pretendemos es heredar una administración sana, sin demandas o pasivos que pudiera enfrentar quien me suceda, además de que mi compromiso es cuidar el erario y hacer un buen manejo administrativo”, puntualizó.

El alcalde agregó que “las demandas son cuatro, consideramos que no son muy fuertes o no son para alarmarse, pero debemos cubrirlas, pues yo recibí dos laudos por 800 mil pesos y no podíamos cubrirlos”.

De hecho, aseveró que llevar a cabo los pagos de laudos laborales solicitados por los demandantes y por su abogado, implica una debacle económica para la actual administración municipal, ya que se verían afectados ciertos fondos.

“Quedaría pendiente la obra de infraestructura social, afectaría la seguridad pública, desayunos escolares, tal vez generaría deudas a la CFE, servicio de limpia, apoyos sociales y pagos de nóminas al personal del ayuntamiento, es decir, se verían afectados varios aspectos”, concluyó.

La comuna debe pagar 800 mil pesos por cada laudo laboral.

