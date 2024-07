Atendió SEDIF más de 11 mil casos de violencia infantil en la entidad; la omisión de cuidados fue la principal causa

La presente administración estatal ha atendido más de 11 mil casos de violencia infantil, originada principalmente por omisión de cuidados por parte de los padres de familia, reveló la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar.

En entrevista tras la presentación del curso de verano “La Ciudad de las y los Niños”, la funcionaria estatal aclaró que Tlaxcala no es un estado violento con sus infancias, pero el gobierno atiende las necesidades y vulneraciones de derechos.

Espinosa de los Monteros Cuéllar defendió que la mayoría de los casos de maltrato infantil fueron atendidos privilegiando que los menores permanezcan con sus padres, vivan en familia, reciban terapia y no sean trasladados al Centro de Asistencia Social. Explicó que en algunos casos efectuaron medidas de protección para los infantes, en otros fueron acciones de seguimiento con los paterfamilias y en menor medida hubo procesos penales y judiciales

Las violencias son por omisión de cuidados, a veces la gente no sabe que dejar a un menor todo el día solo en casa, sin alimento y no llevarlo al colegio, se les hace saber a los padres que esas acciones no se debe hacer con los niños. Justo buscamos que vivan en familia, que los padres y las madres puedan llevar un proceso, una terapia, al final garantizar que el niño esté en un buen núcleo familiar”, expresó.

Expuso que los casos donde los jueces dictan que los menores sean dirigidos a los albergues, el SEDIF busca redes familiares viables para que el menor esté con sus parientes y no llegar a la pérdida de la patria potestad y sean dados en adopción.

Trabajan en los 60 municipios

Defendió que el Gobierno del Estado coordinó la instalación de las 60 Procuradurías Municipales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para hacer frente al problema de maltrato infantil durante todos los días de la semana, de esa manera atender y procurar el bienestar de los menores de edad que por diversas circunstancias atraviesan por agresiones.