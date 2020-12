Atlangatepec, diferente desde hace cuatro años: José Macías González

Hace cuatro años, José Macías González dejó sus empresas para incursionar en la política, ya como alcalde de Atlangatepec, cambió el rostro a su municipio.

Recibió una alcaldía con muebles sostenidos con ladrillos, vehículos chatarra y carreteras destruidas.

Plaza cívica y palacio municipal de Atlangatepec obras de esta administración/ Tomás Baños

Además, el pueblo conformado por unos ocho mil habitantes, vivía estancado y en pésimas condiciones, era considerado un municipio de alta marginación.

Ahora, contabiliza 170 obras, es decir, una cada 10 días durante los cuatro años de administración, con una inversión superior a los 62 millones de pesos.

Y no solo eso, renovó el parque vehicular con 25 patrullas y automotores para el servicio; gestionó más de 15 kilómetros de carreteras de concreto ante el gobierno estatal.

Ante eso, ordenó la demolición de los edificios dañados por el movimiento telúrico de 2017, pues cimbraron las instalaciones con cuatro décadas de uso.

Y edificó -en 14 etapas- el palacio municipal en 600 metros cuadrados, con una inversión superior a los 10 millones de pesos.

El inmueble de dos niveles tiene acabados finos de madera de cedro, vitrales, obras culturales taurinas, el despacho del alcalde, una sala de Cabildo, área para Regidores y de contabilidad.

A través de la gestión ante el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez y con aportación municipal, fue remodelada la plaza cívica denominada de la Unificación.

Además, construyó en 600 metros cuadrados el edificio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Familia que incluye la Unidad Básica de Rehabilitación.

-Alcalde ¿cómo lograr esas obras con tan bajo presupuesto?

-Tocamos puertas para pedir el voto y luego tocamos puertas para gestionar recursos ante los diputados locales y federales, algunas puertas se abrieron otras no.

Y recordó que los diputados Rosalinda Muñoz Sánchez, Ricardo García Portilla y Alfredo del Mazo Maza, (este último Gobernador del Estado de México), etiquetaron recursos para edificar la presidencia, la casa del abuelo y obras carreteras.

-¿Los resultados se deben a la visión de empresario que usted tiene?

-Me invitaron a participar y como alcalde me puse a trabajar, ahora sí, cinco años fue mucho tiempo para hacer cambiar el rostro de la población… ahora desde que entras al municipio se ve diferente.

-Y el Congreso local ¿con qué lo respaldó?

-La diputada Michel Brito dio cuatro obras para Atlangatepec y Zonia Montiel el recurso para la Casa del Abuelo, con ellos, acrecentamos las acciones de obra

-¿Qué le deja servir a su pueblo?

-Aprendizaje y grandes satisfacciones en obra pública, hubo quienes se opusieron al cambio, ahora deben tener otro criterio”.

Y antepuso que “trabajé con la mente y el corazón, poniendo a Dios por delante y para cumplir el sueño de mi hijo, servir a la gente.

Macías González consideró que un periodo de gobierno municipal de cuatro años es recomendable, cuando se quiere trascender el servicio público.

De hecho, recordó que en los primeros seis meses de trabajo, pavimentó una calle por cada comunidad con el apoyo de los beneficiarios.

Expuso que al cierre del año entregará la Casa del Abuelo, una promesa de campaña, pues “cuando les pedí el voto, me pidieron un espacio de recreación y convivencia, ya les cumplí a los mayores”.

-¿Cómo es su relación con el gobernador Marco Mena?

-De respeto con el señor gobernador Marco Mena, tengo todo su apoyo y muy cordial con autoridades del gobierno de la República que en 2017 y 2018 nos apoyaron, pero ahora, nos recortaron el presupuesto.

-¿Qué le hace falta a Atlangatepec?

-Tiene obras de infraestructura, pero hace falta empleo, escuelas, apoyos para abatir el rezago social, que se suma a los daños climáticos por heladas en el campo y la pesca.

-¿Habrá más José Macías en la carrera política?

-El escenario se ve complejo por la alianza y hasta la condición de género, pero no me descarto si es que el PRI lo considera, eso sí, no iré a formarme por una candidatura.

170 obras ejecutó el actual gobierno municipal, una cada 10 días durante los cuatro años de administración, con una inversión superior a los 62 millones de pesos

600 metros cuadrados tiene edificio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Familia, que incluye la Unidad Básica de Rehabilitación, construido por esta administración

OBRA PÚBLICA

Un total de 170 obras con una inversión de 62 millones de pesos en cuatro años, destaca José Macías González, alcalde de Atlangatepec.

