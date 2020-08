Aumenta la cartera vencida de Capama de Apizaco

La operatividad en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Apizaco (Capama) resulta insostenible y se prevén complicaciones financieras al cierre del presente año al registrar un 75 por ciento en cartera vencida.

Así lo reveló el director del organismo autónomo del Ayuntamiento de Apizaco, Carlos Quiroz Durán, quien refirió que la pandemia vino a complicar los problemas ordinarios de cartera vencida que se venían arrastrando.

De un aproximado de 25 mil contratos, algunos de ellos no vigentes y otros en suspensiones temporales, antes de la pandemia había un 25 por ciento de cartera vencida, la cual se elevó al 75 por ciento por la crisis económica producto del aislamiento social.

“Principalmente en el sector comercial aumentó el número de usuarios que han dejado de pagar su servicio, aunque también en el doméstico”, expresó el funcionario, quien convocó a los ciudadanos a cumplir con su contribución, de lo contrario se vivirán problemas en los últimos dos bimestres del año.

Recordó que por indicaciones del alcalde Julio César Hernández Mejía y del Consejo Directivo de la Capama, a partir del 21 de marzo se suspendieron los cortes temporales de servicio, mucho menos se generaron notificaciones ni se aplicaron recargos o gastos de cobranza, lo anterior, al entenderse el resguardo domiciliario para evitar contagios de Covid-19.

No obstante, si bien la ciudadanía tuvo la facilidad de dejar de pagar su servicio de agua potable los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, sin generarse ningún recargo, a partir de agosto deben regularizarse porque de lo contrario no habrá dinero para pagar la energía eléctrica, la cual en ningún bimestre ha dejado de pagarse y el Gobierno Federal no ha otorgado prórrogas o descuentos.

1.5 millones DE pesos mensuales paga la Capama por la energía que consumen los pozos que abastecen el sistema de agua potable

