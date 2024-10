Aumentan accidentes en Zacatelco por mayor movilidad del transporte público y motocicletas

El alto índice de transporte público y de motocicletas que circulan en Zacatelco acrecentaron accidentes y en algunos de ellos se presentan pérdidas humanas.

La noche del pasado domingo ocurrió un nuevo incidente con la muerte de un motociclista. El hecho trágico ocurrió en la avenida Cruz Colorada cuando a decir de testigos, la alta velocidad del motociclista provocó el impacto con una combi.

“El de la moto se impactó contra la combi, no hay más, la combi iba muy despacio, el chavo no supo calcular la distancia ni la velocidad a la que iba, pensó que lo iba a esquivar, pero no calculó bien, él fue el que chocó con la moto, es una lamentable perdida para su familia y le damos sincero pésame pero en esta ocasión la moto chocó contra la combi”, sostuvo un vecino de la avenida de la Sección Segunda.

Otro punto de vista señaló una versión distinta: “Observen el video cuadro por cuadro, primero la combi invade el carril en un primer momento al percatarse del choque intenta regresar a su carril; segundo, desde un inicio va a media calle la combi y tercero, el de la moto va a exceso de velocidad. Pero finalmente si la combi fuera en su carril la moto no se hubiera impactado”.

Ante esta situación, ciudadanos de la arteria vial que comunica con el centro del municipio reportaron que existe demasiada libertad para la circulación sin casco, alta velocidad y con exceso de personas por parte de motocicletas, que tampoco tienen placas, lo que es un problema delicado en tema de vialidad.

El pasado fin de semana ocurrieron en la región tres accidentes en los que estuvieron involucrados motociclistas, dos de ellos en la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura de la comunidad de Acuitlapilco, señaló un agente de vialidad del municipio sureño, quien alertó a quienes conducen un automóvil, más los autobuses o de carga pesada para transitar con cuidados por el paso de motocicletas, muchas de ellas por el costado derecho de los vehículos, lo que mayor el riesgo de accidentes.