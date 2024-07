Automovilistas en riesgo por baches en el Libramiento Tlaxcala; corresponde atender ese tramo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal

Conductores que transitan regularmente por el Libramiento Tlaxcala, a la altura de San Sebastián Atlahapa y La Trinidad Tepehitec, denunciaron la presencia de dos peligrosos baches que en días pasados ya han provocado accidentes.

Doble Vía ¿Qué hacer? del 5 al 12 de julio

Señalaron que uno de ellos se encuentra en una zona de alto tránsito al ubicarse en las inmediaciones de la plaza comercial Galerías Tlaxcala y ha causado daños significativos a numerosos vehículos, además de poner en riesgo la seguridad de los conductores, por lo que exigieron una pronta solución por parte de las autoridades.





Varios testimonios de personas afectadas relataron situaciones de peligro, desde neumáticos ponchados hasta accidentes más graves, algunos de los cuales han requerido la intervención de los servicios de emergencia.

“Es un problema serio. Hace unos días tuve que llevar mi coche al taller porque caí en ese bache y se dañó una llanta y la suspensión”, comentó Saúl Hernández Morales, uno de los conductores afectados.

Choferes reportan baches peligrosos en el Libramiento a Chiautempan. Jesús Zempoalteca / El Sol de Tlaxcala

Otros conductores expresaron su frustración en redes sociales, cuyas publicaciones están acompañadas de imágenes del bache y los daños ocasionados a sus vehículos, lo que ha generado una ola de comentarios y denuncias.

Municipios Baches “inundan” avenidas y calles de la capital tlaxcalteca; las lluvias han recrudecido esta problemática

Según lo publicado en Facebook, el problema ha estado presente durante varias semanas sin que las autoridades responsables tomen alguna acción correctiva.





“A quien corresponda, para que se dé pronta solución tapando un mega bache que se encuentra en la carretera libramiento en dirección al Trébol, en una de sus más pronunciadas curvas en el carril de baja, donde diariamente caen vehículos estropeando sus rines y teniendo que orillarse para arreglar esa situación o en espera de ayuda, presentado un riesgo. Así como para todos los automovilistas que circulan por esta vía, tengan cuidado y tomen la curva por el carril de alta”, señaló un internauta.





Hace días una usuaria de internet escribió: “solicitamos ayuda en el Libramiento Tlaxcala, altura, casi llegando a la parte que gira a Tlaxcala. Debido a un bache somos ya cinco carros afectados a orilla de carretera. Pedimos apoyo para poder cambiar nuestras llantas”.

Municipios Pésimas condiciones presenta una de las calles más concurridas por el transporte público, en Tlaxcala

La usuaria Elvia López Reyes alertó a los usuarios de esa vía de comunicación rápida, de otro bache que con la acumulación de agua pluvial se convierte en una “trampa” para quienes transitan por ahí.





“Tengan cuidado. Sobre el libramiento de Tlaxcala a la altura de Liverpool hay un bache que me provocó ponchadura, me orillé y no era la única que le pasó eso; estaba una familia a la cual también le pasó lo mismo. Ojalá en el grupo esté alguien de comunicaciones y transportes que le pudiera dar solución y evitar algún otro accidente de gravedad. Mientras tanto extremen precauciones”, escribió.





Cabe señalar que la instancia responsable de atender esas afectaciones es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, pero las autoridades han hecho caso omiso para reparar el desperfecto. Mientras tanto, se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por el libramiento y de noche buscar rutas alternas para evitar el área afectada.

Los baches funcionan como trampas en temporada de lluvias, pues al llenarse de agua genera que los automovilistas no los vean y pasen sobre ellos, lo que puede ser letal.