Avalan cuentas públicas de Tetlanohcan y Santa Apolonia

A pesar del señalamiento de incumplir los acuerdos tomados al interior de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, los integrantes de la LXIII legislatura determinaron, por mayoría de votos, aprobar la cuenta pública 2020 de los municipios de Santa Apolonia Teacalco y Tetlanohcan

Las cuentas que fueron regresadas a la comisión encargada de dictaminarlas, el pasado 19 de julio, a propuesta de los diputados Israel Lara García y Leticia Hernández Pérez, fueron resueltas nuevamente por los legisladores en sentido negativo, por lo que con dictámenes de minoría revirtieron la denominación.

Tras señalar que existieron violaciones a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, de parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), por no tomar en cuenta algunos procesos de sustanciación de las observaciones realizadas a las comunas, la mayoría de los diputados optó por aprobar el informe disca de ambos municipios.

Ante la decisión, el diputado de Movimiento Regeneración Nacional, Víctor Báez López, en la tribuna manifestó su inconformidad, por supuestamente, romperse los acuerdos tomados al interior de la Comisión de Finanzas y Fiscalización y establecer que se presentaron a destiempo los dictámenes de minoría avalados.

En el caso del municipio de Santa Apolonia Teacalco, los congresistas coincidieron en que de los más de 600 mil pesos de supuesto daño a la hacienda pública que se le habían detectado, no les fue considerado la solventación de 200 mil pesos, de acuerdo con las pruebas que presentaron.

Por lo que hicieron hincapié que al considerar este monto, el porcentaje de supuesto daño patrimonial disminuyó ubicando a la comuna en los márgenes permisibles para que su cuenta fuera aprobada.

Mientras que del municipio de Tetlanohcan, en el dictamen de minoría se estableció que en el proceso de solventación no le fueron consideradas una serie de pruebas presentadas, por lo que la no comprobación de más de un millón de pesos que le detectaron, no correspondía a los montos hallados por los congresistas.

OBSERVACIONES A pesar de que sus cuentas fueron aprobadas, las comunas tendrán que atender las observaciones realizadas por el OFS.

